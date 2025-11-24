La casa más cara de la provincia de Huelva sale a la venta por tres millones y medio de euros: se encuentra en fase de construcción

El mercado inmobiliario de Huelva incorpora una nueva propiedad exclusiva que no pasa desapercibida. Una espectacular vivienda situada en pleno centro de Bollullos Par del Condado ha salido a la venta por 3,5 millones de euros, convirtiéndose en la casa más cara actualmente disponible en la provincia. El inmueble destaca no solo por su precio y dimensiones, sino también por su peculiar situación: se encuentra en fase de construcción, con la obra paralizada para que el futuro comprador pueda personalizarla desde el primer día.

Con una superficie construida que supera los 1.500 metros cuadrados, du diseño interior -o mejor dicho, el que llegue a tener cuando se termine- y las amplias posibilidades de distribución convierten a esta propiedad en una oportunidad singular en un municipio donde no es habitual encontrar proyectos de este calibre. Y no solo por eso, pues también la hacen singular su precio y el estado incluido.

Un edificio de lujo con más de 1.500 metros cuadrados

El anuncio, publicado en Idealista, muestra un edificio independiente de tres plantas y 1.535 metros cuadrados construidos. Cada nivel cuenta con 530 metros cuadrados, lo que permite diseñar distintos espacios de uso residencial o incluso usos mixtos. Además, la vivienda incluye dos castilletes sobre la segunda planta que aportan mayor volumetría y opciones arquitectónicas.

Aunque la estructura está levantada y buena parte de los materiales ya se encuentran almacenados e incluidos en el precio, la obra está detenida para que el nuevo propietario pueda adaptar el proyecto a su gusto. Esta circunstancia convierte al inmueble en una rareza dentro del mercado provincial y abre la puerta a convertirlo -más allá de en una vivienda- en una residencia, un edificio asistencial o cualquier otro proyecto con sede en la localidad.

Garaje subterráneo para 19 vehículos

Uno de los elementos más llamativos del inmueble reside en su sótano. Se trata de un garaje subterráneo en Bollullos Par del Condado completamente acabado, preparado para albergar hasta 19 coches. Este nivel funciona como un garaje de gran tamaño ya ejecutado, algo poco común en viviendas unifamiliares y que incrementa notablemente su valor como propiedad exclusiva e incluso para una posible explotación económica.

Seis habitaciones y grandes espacios abierto

La planta a ras de calle y la primera planta comparten una distribución inicialmente proyectada con seis dormitorios, cuatro baños y amplios espacios comunes. El diseño incluye un gran salón comedor con hueco para chimenea, cocina, lavadero, habitación de servicio, despensa, armarios empotrados y un patio interior.

Aunque buena parte de la estructura ya está ejecutada, la obra detenida permite reformular estancias, crear nuevas zonas abiertas o adaptar el interior a un estilo más contemporáneo.

Condiciones de venta y documentación disponible

La agencia encargada de la gestión recuerda que el precio no incluye los gastos asociados a la compraventa, tales como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los aranceles notariales y los Gastos de Registro de la Propiedad.

También informan de que la vivienda dispone de DIA (Documento de Información Abreviada) y Nota Simple Registral, disponibles para quien solicite más detalles.