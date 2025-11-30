La casa rural de un pueblo de Huelva que roza el 10 en Booking y enamora a todos sus huéspedes: «Es excepcional y el entorno increíble»

Escaparse a la Sierra de Aracena nunca había sido tan tentador. En Cortegana, entre bosques de castaños y colinas llenas de encinas, se encuentra el Palacete Príncipe de Cortegana, una casa rural de lujo que combina diseño elegante, comodidad absoluta y un entorno natural que quita el aliento.

Los huéspedes no tardan en caer rendidos: «La casa es excepcional y el entorno increíble. Nos dejó encantados, y los propietarios nos dieron todo tipo de facilidades», destaca una reciente valoración en Booking, donde la villa roza el 10 en puntuación, una nota poco habitual en un mercado con tanta oferta y competencia. Descubrimos qué hace de este alojamiento un lugar tan especial y todas las experiencias que ofrece a sus visitantes.

Un palacete de lujo en plena naturaleza

El Palacete Príncipe de Cortegana se alza sobre unas 30 hectáreas en la zona de Fuente de la Gila, muy cerca del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su arquitectura combina el estilo árabe con la modernidad, y su patio central cubierto, inspirado en la Alhambra, se convierte en el corazón del alojamiento. La fuente cerámica, los suelos de piedra natural y las grandes cristaleras crean un ambiente luminoso y elegante, perfecto para relajarse y disfrutar de las vistas panorámicas de la sierra.

Las cinco suites deluxe con baño privado y vestidor ofrecen confort de primer nivel, camas king size, aire acondicionado, televisión de pantalla plana y acceso a internet. Además, el palacete dispone de piscina climatizada, sauna, baño turco y gimnasio, mientras que las terrazas y jardines invitan a disfrutar del aire puro y la tranquilidad del entorno.

Instalaciones pensadas para el confort y la exclusividad

Cada detalle del Palacete Príncipe de Cortegana está diseñado para ofrecer comodidad y privacidad. La villa cuenta con cocina totalmente equipada, comedor, salón con chimenea, terrazas, barbacoa y parking privado gratuito. Además, el alojamiento admite mascotas y ofrece habitaciones adaptadas a familias, garantizando que todos los huéspedes puedan disfrutar de una estancia sin preocupaciones.

El espacio combina lujo y funcionalidad: desde los vestidores en las habitaciones hasta la zona de SPA con piscina interior y baño turco, todo está pensado para que la experiencia sea memorable y relajante, ya sea para una escapada corta o una estancia prolongada.

Experiencias únicas de relax, gastronomía y cultura

El alojamiento no solo destaca por su lujo, sino también por la experiencia completa que ofrece. Los huéspedes pueden pasear por los jardines, relajarse en las piscinas o disfrutar de la chimenea del salón principal, mientras el entorno natural permite realizar rutas de senderismo, paseos en bicicleta y excursiones por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Cortegana y los pueblos cercanos, como Jabugo y Aracena, ofrecen un rico patrimonio cultural, con calles empedradas, iglesias históricas y, por supuesto, el castillo medieval de Cortegana, que se erige como un atractivo imperdible. La gastronomía local, basada en productos del cerdo ibérico -con el jamón de Jabugo como máximo exponente- permite combinar naturaleza, cultura y sabores únicos en cada visita.