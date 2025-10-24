314 personas se presentan a la convocatoria de 20 nuevas plazas de policías locales en Almonte

El Ayuntamiento de Almonte abrió hace unas semanas el proceso selectivo para cubrir 20 plazas de Policía Local incluidas en su Oferta de Empleo Público 2025. La convocatoria, aprobada el 30 de julio por la Junta de Gobierno Local, se desarrollará mediante concurso-oposición y contempla tanto el turno libre como la movilidad sin ascenso.

Para el turno de movilidad (4 plazas, un 20% del total), se exige estar en servicio activo en la misma categoría, contar con cinco años de antigüedad como funcionario de carrera, no estar en segunda actividad salvo por embarazo o lactancia, y reunir los requisitos académicos y de permisos de conducción.

El sistema de selección constará de dos fases. La primera es la de oposición, que incluye pruebas físicas (velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y salto), examen de conocimientos (cuestionario y caso práctico), test psicotécnicos y de personalidad, y reconocimiento médico. Todas las pruebas serán eliminatorias.

Quienes superen la oposición deberán realizar un curso de al menos 1.300 horas lectivas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o en escuelas municipales acreditadas. Superarlo será requisito para obtener la plaza como funcionario de carrera.

El plazo para presentar solicitudes ya ha finalizado y se han presentado un total de 314 personas. Muy pronto se publicará la lista provisional de admitidos para continuar con el proceso selectivo.

El Ayuntamiento de Almonte instó además esta misma semana la Subdelegación del Gobierno en Huelva un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en el término municipal, tras la preocupación vecinal generada por un reciente robo con violencia ocurrido en una zona del pueblo, un hecho que ha reavivado la demanda de incrementar los recursos destinados a la seguridad ciudadana.

El Consistorio recordó que Almonte cuenta con una amplia extensión territorial y tres núcleos de población, lo que exige una vigilancia constante y adaptada a las particularidades de cada entorno.

El Ayuntamiento de Almonte ha convocado dos ofertas de trabajo de policía local entre el año 2024 y el 2025 h24

Además, el municipio experimenta un importante aumento poblacional en determinadas épocas del año, como las campañas agrícolas, cuando se duplica la población residente y conviven personas de distintas procedencias y realidades sociales, lo que hace necesario un refuerzo específico de los medios de seguridad.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta petición de mayor dotación de efectivos ya ha sido planteada en distintas ocasiones, también en el marco de las Juntas Locales de Seguridad, donde se analizan los momentos de mayor afluencia y se coordinan actuaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.