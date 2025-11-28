Un pueblo de Huelva organiza este fin de semana una zambomba con música en directo, djs, degustaciones gastronómicas y un bingo solidario

El Ayuntamiento de Isla Cristina presentó esta semana su programación navideña para este 2025. Se trata de una propuesta amplia, diversa y cargada de actividades que abarca desde animaciones infantiles y concursos hasta desfiles, espectáculos, gastronomía, música y un consolidado parque navideño. Este año, además, la Navidad isleña se complementa con una ambiciosa Campaña de Comercio diseñada para impulsar el consumo local y reconocer la fidelidad de los compradores.

El primer evento de la Navidad en Isla Cristina va a tener lugar este mismo sábado día 29 de noviembre. Se trata de la cuarta edición de la Zambomba San Francisco de Asís, que tendrá lugar a partir de las 14.00 horas en la Plaza República Dominicana de la localidad onubense.

En ese momento abrirá la cantina con bebidas y platos típicos, destacando el atún, que cada año suele ser de los que más éxito tiene en un evento que reúne a muchos visitantes del municipio y de fuera para disfrutar de todas las actividades programadas.

A las 17.00 horas tendrá lugar el carrusel de coros de campanilleros y a las 18.30 un gran bingo solidario para todo aquel que quiera participar y contribuir a la causa.

Y a las 19.00 horas llegará uno de los platos fuertes de la jornada con actuaciones flamencas en directo de Jesús López, Ale Valentín, Marga Gómez, Toni, Pepe y Vicente.

Durante toda la tarde-noche, además, habrá djs en la Plaza República Dominicana de Isla Cristina amenizando un evento que está organizado por la Asociación de Vecinos San Francisco de Asís y el propio Ayuntamiento de la localidad onubense.

