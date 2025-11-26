Sigue la 'sangría' de chiringuitos de Punta Umbría desmantelados por la falta de permisos: «¿Qué pasará mañana? No lo sabemos y esa incertidumbre es lo que más duele»

Como un castillo de naipes al que le han quitado una carta definitiva para que la construcción acabe en el suelo. Así podría definirse la situación que se vive en Punta Umbría con la mayoría de los chiringuitos, que a raíz de una investigación judicial que terminó salpicando a uno de los empresarios y al alcalde, el Gobierno municipal decidió poner fin a años de irregularidades a finales de agosto, abriendo expedientes sancionadores y ordenando a todos los locales, sin los permisos en regla, que procedieran al desmontaje.

Ya son varios empresarios los que han decidido acatar esa orden para evitar una sanción de Costas que acabaría de la misma manera: con la demolición de su establecimiento. El último en hacerlo ha sido el chiringuito Playa del Este, cuyo responsable inició los trabajos de desmontaje este mismo martes, siguiendo el camino que ya habían emprendido el chiringuito del Portugués o el Alma Beach.

«Ha sido un verano raro, diferente, lleno de dudas. Música sí, música no… ¿qué pasará mañana? No lo sabemos, y esa incertidumbre es lo que más duele. Porque un chiringuito no es solo un bar en la arena: es un punto de encuentro», señala José Luis, gerente del establecimiento en declaraciones a Huelva24.

Este chiringuito llevaba seis años funcionando, pero carece de los permisos necesarios para funcionar en ese punto de la costa de Punta Umbría. No es una situación excepcional, como revelaron al menos dos informes municipales. La mayoría de los negocios de estas características se encuentran en esta situación sin que el Ayuntamiento, que debe conceder licencia municipal, ni Costas, como responsable del dominio público terrestre, donde se asientan muchos de esos establecimientos, hayan intervenido durante años. Algo que está siendo ahora investigado por un juzgado de Huelva, que abrió diligencias a raíz de las múltiples denuncias planteadas por los vecinos contra uno de esos chiringuitos.

¿Qué va a pasar el próximo verano?

Con el desmontaje de los chiringuitos, la pregunta es obligada: ¿qué pasará el próximo verano? Ni los propios empresarios lo tienen claro. Fuentes municipales aseguran que la intención del Gobierno local es regularizar la situación de los que se encuentran fuera de la ley. Pero el principal problema de muchos de estos negocios es que no tienen permiso para estar en sus actuales ubicaciones y tendrían que moverse a otro sitio.

Una de las fiestas de este pasado verano en el chiringuito Playa del Este h24

Desde el chiringuito Playa del Este defienden el trabajo que han llevado a cabo. «Desde el año 2019 hemos ido creciendo, en nuestra carta, en clientela y dándonos a conocer por toda Andalucía. Hemos sido un chiringuito que hacía un guiño a las antiguas casas inglesas de Punta Umbría. Hemos estado dando a toda una playa, durante seis años, conciertos gratuitos todos los viernes y sábado. Fiestas puntuales cada año como la gran fiesta ibicenca que ya nadie se quería perder. No sé qué pasará después, pero sí sé una cosa: todo lo vivido ya nadie nos lo quita. Y pase lo que pase, siempre llevaré conmigo este trozo de playa que juntos convertimos en hogar«.

El empresario admite que el desmantelamiento ha sido una decisión dolorosa y que en estos seis años han tenido que lidiar con multas como la que recibieron en 2022 por poner una bandera del Recre porque la Administración entendía que estaban haciendo publicidad. «No ha sido nada fácil».

En un escrito remitido a este medio, este empresario manda una serie de agradecimientos, principalmente dirigidos a la clientela, y anuncia que su intención es volver: «Por si no volvemos a vernos aquí, quiero aprovechar para daros las gracias. Gracias por estar a nuestro lado en estos seis años maravillosos que nos habéis regalado. Sin vosotros, nada de esto habría tenido sentido. Queremos aprovechar también para dar las gracias a Amagoa Joyas Y Dinoland; y a clientes especiales como Jose Córdoba, por las ganas que le ponía a este chiringuito como si de él fuera y a una familia de Córdoba, Mayka, José y su niña, por su fidelidad. Recordad: siempre con los pies en la arena».