Un pueblo de Huelva acoge este jueves un casting para una película y los elegidos serán remunerados

El casting tendrá lugar este jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto

La productora 'La Maleta Films' ha abierto un proceso de casting para la próxima película del reconocido director Alejandro Salgado, titulada 'Claros de bosque'. El rodaje está previsto para febrero y marzo de 2026 en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El casting tendrá lugar este jueves día 2 de octubre, entre las 19.00 y las 21.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

La convocatoria busca hombres y mujeres de distintas edades y perfiles para participar en la película. No se requiere experiencia previa y el trabajo será remunerado.

Perfiles solicitados

✔️ Mujeres de 30 a 40 años, con luz y voz grave.

✔️ Mujeres de 50 a 70 años, con energía, determinación o cabello cano.

✔️ Mujeres mayores de 60 años, con ternura y fuerza.

✔️ Mujeres mayores de 65 años, con energía y picardía.

✔️ Hombres de 38 a 50 años, delgados y discretos.

✔️ Hombres de 55 a 75 años, de origen portugués y hablantes de portugués.

✔️ Hombres mayores de 70 años, con energía y picardía.

Quienes no puedan asistir de forma presencial podrán enviar su candidatura al correo electrónico castingclarosdebosque@gmail.com, indicando nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad de residencia y adjuntando dos fotografías recientes y, si es posible, un vídeo de presentación de máximo dos minutos.

Para más información se ha habilitado el teléfono de contacto 645 310 995 (Ángela).