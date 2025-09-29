Luto en el sector pesquero de Punta Umbría con la muerte de Ismael Galloso

El sector de la pesca de Punta Umbría está este lunes de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Ismael Galloso Botello, una persona muy querida y apreciada en el municipio costero y que públicamente sobre todo era conocido por haber estado más de 25 años al frente de la Asociación de Armadores durante años.

La vida de Ismael Galloso siempre estuvo cerca del sector pesquero. De familia marinera, empezó a trabajar con 16 años. Fundó con su hermano y su cuñado una empresa que llegó a tener una flota de seis barcos y operó durante dos décadas. De 1975 a 2011 fue presidente de la Asociación de Armadores de Punta Umbría, hasta que fue sustituido en las elecciones de ese año por Rafael Núñez. Y también fue vicepatrón de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar' en dos ocasiones.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha expresado su pesar a la familia y amigos en nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento. «Que su buen hacer nos sirva siempre como lección de vida», ha apuntado.

El velatorio será en el Tanatorio de Punta Umbría y el funeral mañana martes en la Iglesia de El Carmen a las 10.30 horas.