Fulminan al primer entrenador en el grupo del Recreativo y ya hay alguno más en la cuerda floja

Hay mucha igualdad y también mucha presión esta temporada en el competitivo grupo IV de la Segunda RFEF. De los 18 equipos que militan en el mismo, como mínimo diez tienen el claro objetivo de pelear por meterse entre los cinco primeros puestos de la clasificación para disputar al final de la liga los 'play-offs' de ascenso.

De ahí que en las directivas y direcciones deportivas estén surgiendo ya los nervios a las primeras de cambio. Así, con apenas cuatro jornadas de la competición ya se ha anunciado el primer cese en la categoría. Se trata de Mikel Llorente, que este lunes por la noche dejó de ser el entrenador del Club Deportivo Estepona.

El equipo malagueño está llamado a estar esta campaña en la zona noble después de disputar en el pasado curso los 'play-off' de ascenso. Y ha empezado la liga con algunas dudas, aunque también es cierto que ha tenido que afrontar un calendario durísimo hasta la fecha.

Marcha con cuatro puntos de 12 posibles en el puesto de 'play-out' por la permanencia después de haber empatado en casa ante el Linares (1-1) y de caer contra el Recreativo de Huelva, mientras que a domicilio cedió por la mínima ante el gallito CD Minera (1-0) y superó al también difícil Xerez CD (0-1).

Xerez DFC

Y también está habiendo ya otros técnicos del grupo en la cuerda floja, siendo uno de ellos Antonio Fernández, el ex del San Roque de Lepe, que dirige al Xerez DFC, conjunto que marcha penúltimo en la clasificación con un balance de dos empates, dos derrotas y ninguna victoria todavía.

Y en el UCAM Murcia, Yeclano, Xerez CD y Melilla también hay ya cierto nerviosismo porque marchan en la zona media-baja de la clasificación cuando el objetivo de todos ellos es estar más arriba.