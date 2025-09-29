Nuevo hotel en Punta Umbría: El Ayuntamiento adjudica el proyecto en el edificio de la Residencia de Tiempo Libre

Recreación de una de las terrazas del nuevo hotel

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha adjudicado este lunes un nuevo proyecto hotelero en la Residencia de Tiempo Libre a Giralda Campamento y Caralca S.L. Para ello, el primer edil ha firmado el Decreto de adjudicación del contrato del derecho de superficie sobre la parcela de la antigua Residencia de Tiempo Libre a los citados promotores, al cumplir con todos los requisitos administrativos y técnicos que se exigían en el pliego de condiciones de este concurso público.

Gracias a esta operación, el Ayuntamiento recibirá un canon total de 3.575.065 euros, de los que ahora se anticipan 1.650.030 euros correspondientes a los próximos 30 años. A esta cifra se sumará una aportación anual de 55.001 euros durante los 65 años de duración del contrato.

El proyecto turístico que van a desarrollar tendrá un impacto económico en Punta Umbría superior a los 5 millones de euros y supondrá una inversión estimada de 4,2 millones de euros. Contempla la transformación de la actual Residencia de Tiempo Libre en un moderno hotel de 3 estrellas con 58 habitaciones, manteniendo y renovando sus instalaciones complementarias como la piscina y las pistas deportivas.

«Esta iniciativa contribuye no solo al desarrollo económico del municipio, sino también a su transformación urbana, turística y social, en línea con una visión moderna y sostenible del turismo», ha destacado el alcalde.

Además, la propuesta implanta un nuevo concepto de alojamiento, combinando la puesta en valor de construcciones existentes con una experiencia diferenciada, capaz de atraer a un público nacional e internacional comprometido con la sostenibilidad y la naturaleza.

En este sentido, se instalarán 65 bungalows integrados en el entorno natural, de los que 36 serán de dos habitaciones y 29 tipo suite. Su diseño responde a criterios de mínima ocupación del suelo y bajo impacto ambiental, con especial atención a la integración paisajística.

Los promotores prevén alcanzar una facturación anual de entre 3 y 3,5 millones de euros.

Creación de empleo y apoyo al tejido local

El complejo generará 32 puestos de trabajo directos al año, cifra que se elevará hasta 58 en temporada alta. A estos se suman entre 25 y 35 empleos indirectos. Además, se calcula en un millón de euros anuales el gasto directo previsto en proveedores locales.

En la adjudicación se ha valorado especialmente el compromiso de contratar preferentemente a trabajadores del municipio, la colaboración con entidades locales, asociaciones culturales y deportivas, así como la promoción de la gastronomía, cultura e identidad puntaumbrieña en la oferta turística.

Cabe recordar que esta adjudicación definitiva garantiza, además, la posibilidad de aprobar el Presupuesto Municipal de 2025, dado que a día de hoy solo con este canon de superficie pueden obtenerse los ingresos corrientes necesarios para tal fin.