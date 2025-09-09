Detectado un nuevo foco de gripe aviar en una granja de aves de corral de Valverde del Camino

Las autoridades veterinarias de la Junta de Andalucía han comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la sospecha clínica de un foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo Oriental de la provincia de Huelva, y los primeros análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete han confirmado el resultado positivo por PCR H5 en las muestras recibidas «a falta de confirmar los resultados de patogenicidad».

Según informa en un comunicado la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio, esta explotación de Valverde del Camino se localiza «a unos 20 kilómetros« del foco de gripe aviar notificado el pasado 4 de septiembre en el Cerro del Andévalo y no existe »aparente relación epidemiológica entre ambos«.

Según las mismas fuentes, la explotación de Valverde del Camino ha sido visitada por los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y se encuentra «actualmente inmovilizada«, así como las explotaciones situadas en un radio de 3 y 10 kilómetros. También se han iniciando »el resto de actuaciones de sacrificio de las aves de la explotación afectada y de destrucción oficial de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus«, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que este nuevo foco sospechoso en Valverde del Camino se suma a otros dos en estudio en las provincias de Málaga y Sevilla junto a los cinco ya confirmados, cuatro en la provincia de Huelva (tres en Hinojos y uno en El Cerro del Andévalo) y otro en Sevilla.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Sanz ha subrayado la «coordinación entre administraciones» para activar los protocolos y adoptar «todas las medidas preventivas» y ha pedido a la población «mantener la serenidad porque ya hay experiencia» incluso con focos localizados en el Parque Nacional de Doñana en los años 2022 y 2023.

«Se está actuando con rapidez y con rigor, Se han tomado todas las medidas preventivas con una coordinación fundamental entre las administraciones para reaccionar, pido serenidad porque no hay pruebas de contagio histórico para los seres humanos y lo importante es que actuemos rápidamente para evitar que todo esto incida en nuevos focos», ha concluido el titular andaluz de Presidencia.