La gran fiesta del otoño en Punta Umbría: 13 horas de conciertos, sorteos y sorpresas

Punta Umbría ya ha puesto fecha a su gran fiesta del otoño, que tendrá lugar el próximo día 8 de noviembre en la Plaza de las Artes. Serán 13 horas de conciertos, sorteos, regalos y muchas sorpresas, ya que el evento se llevará a cabo entre las 12.00 y las 02.00 horas, teniendo lugar el primer concierto a las 13.00.
Llevará por título Fiesta de Otoño PreNavidad de Punta Umbría y es la segunda edición de un evento para el cual las entradas ya están a la venta en los establecimientos Leña, 3:30 y El Quijote Punta Umbría. También se pueden adquirir ya entradas y reservados en los números de teléfono 696034952, 629916267 y 665687185.
Los grupos que actuarán serán Gloria Bendita, El Granuja y sus Majaras, Pepe García, Makarines, Negro Cherokee, Lin Cortés, Nolasco y Manzanita. Y habrá zona bar durante todo lo que dure la fiesta para que los asistentes puedan almorzar y cenar.
Los organizadores de esta gran fiesta del otoño en Punta Umbría son los chiringuitos Playa del Este y El Tabla, además de los bares El Quijote Punta Umbría, Leña y 3:30.
Y como colaboradores del evento aparecen el Ayuntamiento de Punta Umbría, Brugal, Cruzcampo, Royal Bliss, Núñez Distribuciones y Marbe Producciones.
Suculentos regalos
Entre las 12.00 y las 17.00 horas, además, habrá sorteos con los siguientes suculentos regalos:
- Masaje para dos personas (Organic Salud).
- Traje de gitana con mantón más traje de noche (Rafi Mora).
- Comida valorada en 70 euros para dos personas (Brasería Doña Juana).
- Cheque de 150 euros para gastar en tienda on line (Amagoa).
- Caja de marisco (Marisquería Los Migueles).
- Tres bonos para dos personas; Circuito de agua más dos bonos de un mes para el gym (Barceló Hotel Group).
- Una paletilla de jamón (Jamones y Paletas Miguelito).
- Valoración. Ortopantomografía más limpieza bucal (Dentalium Policlínica).