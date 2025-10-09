Gran preocupación en las asociaciones de mujeres con cáncer de Huelva tras el fallo de los cribados

Las representantes de la Asociación Onubense de Mujeres con Cáncer de Mama 'Santa Águeda' trasladaron su profunda preocupación por el fallo en el programa de cribado y por los retrasos en los resultados de las mamografías. La presidenta de la asociación, María Jesús Peris, ha indicado que están «muy preocupadas» por todas las mujeres que han podido verse afectadas.

Desde la asociación esperan «que se depuren responsabilidades y que se corrijan los errores cuanto antes. Las mujeres necesitamos una explicación rápida y los resultados de nuestras pruebas sin más demoras», señalaron.

La presidenta de 'Santa Águeda' ha advertido que estos retrasos pueden tener «consecuencias gravísimas». Según las mujeres afectadas, «el tiempo es fundamental y un diagnóstico tardío puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, entre detectar un cáncer a tiempo o llegar a una metástasis».

«No somos números ni casos estadísticos»

Asimismo, han hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para que piense en las mujeres, no en las cifras. «No somos números ni casos estadísticos. Somos personas, con familias y miedos, que merecemos una respuesta clara y una solución inmediata», afirmaron.

Finalmente, desde Santa Águeda animaron a las mujeres que aún no han recibido el resultado de su mamografía a consultar a sus médicos o revisar ClicSalud, y en caso de no encontrarlo, presentar una reclamación para conocer su situación lo antes posible.