El mejor jamón del mundo se hace en Huelva y se puede comprar por 30 euros

El jamón ibérico de bellota vuelve a situar a Huelva en el mapa gastronómico internacional. El prestigioso diario británico 'The Times' ha destacado que algunos de los mejores jamones del mundo se producen en la provincia, gracias a la crianza de cerdos ibéricos en las dehesas y a técnicas tradicionales que se han mantenido durante generaciones.

Este reconocimiento se centra en la calidad excepcional del jamón elaborado por empresas como Cinco Jotas, que mantiene procesos artesanales desde 1879 en Jabugo, en plena Sierra de Huelva. Los cerdos de pura raza ibérica recorren libremente las dehesas en busca de bellotas, lo que garantiza un producto natural, sano y de sabor inconfundible. La combinación de pastos, bellotas y microclima permite que el jamón adquiera un sabor especialmente jugoso.

Además, el loncheado ha democratizado el jamón ibérico de Huelva, pudiendo adquirir envases por apenas 30 euros, lo que permite disfrutar de este manjar sin necesidad de comprar una pieza entera a un mayor precio. Este formato facilita que el producto llegue tanto a mesas nacionales como internacionales, incluidos mercados tan exigentes como el británico o el chino.

El jamón de Huelva: tradición y excelencia

El jamón ibérico de bellota se produce siguiendo un proceso que combina tradición y control riguroso. Desde el cuidado de los cerdos en la dehesa, donde crecen durante más de dos años alimentándose de bellotas, hasta la curación en bodegas con ventilación, humedad y temperatura supervisadas diariamente; cada detalle influye en la calidad final.

Los maestros jamoneros pinchan y evalúan cada pieza para garantizar su madurez y sabor antes de su venta. El resultado es un jamón que se funde en la boca, con matices distintos según la parte de la pata, y con un aroma y textura que lo convierten en referente mundial.

Cinco Jotas: un siglo de maestría

Cinco Jotas, con sede en Jabugo, es uno de los máximos exponentes del jamón ibérico de Huelva. La empresa ha logrado mantener un equilibrio entre tradición y modernidad, combinando técnicas centenarias con formatos que facilitan su consumo, como el loncheado y el deshuesado.

Cada jamón está identificado y registrado, garantizando su trazabilidad desde la dehesa hasta el envase final. Esta transparencia y dedicación han convertido a Cinco Jotas en un nombre reconocido internacionalmente y en sinónimo de calidad en el mundo del jamón ibérico.

Iniciativas como el loncheado acercan este lujo gastronómico a un público mucho más amplio, consolidando así la reputación de la provincia como cuna de los mejores jamones de España.