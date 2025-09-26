El tiempo en Huelva: aviso amarillo por lluvias para el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias para este domingo en todas las comarcas salvo en el litoral.

El aviso estará vigente desde las 12.00 del mediodía hasta las 23.59 del mismo domingo. Durante este intervalo, se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora. La Aemet señala que las lluvias podrían ser localmente persistentes, con la posibilidad de que se acumulen más de 30 litros en un periodo de seis horas. La probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%.

La previsión general para la jornada del domingo en la provincia apunta a cielos muy nubosos o cubiertos, con una probabilidad de lluvia de hasta el 70% en algunos puntos. Las temperaturas oscilarán entre los 16-19 °C de mínima y los 22-25 °C de máxima.

Estos avisos suceden a jornadas de tiempo estable, aunque la inestabilidad podría aumentar durante el fin de semana.