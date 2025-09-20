Oferta de trabajo del SEPE en Matalascañas: se buscan camareros por 1.600 euros al mes

El portal de empleo Empléate, gestionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha publicado recientemente una oferta laboral para cubrir dos puestos de camareros en Matalascañas. Se trata de una oportunidad interesante para quienes buscan un empleo estable en el sector de hostelería y turismo, con contrato laboral indefinido y jornada completa.

La oferta llega en un momento clave de la temporada turística en la costa onubense, donde la demanda de personal cualificado para atención al público sigue siendo elevada. Los interesados en trabajar en un entorno de cafetería y churrería podrán beneficiarse de un sueldo atractivo para el sector y de la posibilidad de incorporarse a un puesto presencial con horario fijo.

Para quienes buscan empleo en hostelería, esta convocatoria supone una oportunidad de empezar en el sector sin necesidad de experiencia previa ni estudios completos, lo que amplía su accesibilidad a distintos perfiles.

Dos vacantes de camarero para una cafetería en Matalascañas

La oferta ha publicado un total de dos vacantes para cubrir las necesidades de personal de una cafetería y churrería ubicada en la zona costera de Matalascañas, en el término municipal de Almonte. A continuación se detallan las condiciones del puesto:

-Puesto: Camareros o ayudantes de camarero en cafetería/churrería.

-Publicado por: Antonio Hidalgo Rodríguez.

-Jornada: Completa, de 07:00 a 14:00 horas.

-Vacantes: 2.

-Tipo de contrato: Laboral indefinido.

-Modalidad: Presencial.

-Salario: 1.600 euros al mes (19.200 euros brutos al año).

-Requisitos: Estudios primarios incompletos; no se requiere experiencia previa.

-Fecha de vencimiento de la oferta: 7 de octubre de 2025.

-Teléfono de contacto:629 477 254.

El trabajo incluye las funciones propias de la actividad de cafetería y churrería, ofreciendo estabilidad laboral en un entorno turístico consolidado como Matalascañas.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden apuntarse directamente a través del portal Empléate, pulsando el botón “Inscríbite” en la ficha de la oferta. También es posible obtener información adicional o realizar consultas llamando al 629 477 254.

La inscripción está abierta hasta el 7 de octubre de 2025, y se recomienda hacerlo cuanto antes para asegurar la participación, ya que las vacantes son limitadas. Esta vía oficial garantiza que los candidatos sean considerados directamente por la empresa que publica la oferta a través del SEPE.