La playa secreta de Huelva en la que no encontrarás ningún bañista: sólo puedes llegar caminando o en barco

En la costa de Huelva todavía existen rincones donde la naturaleza se mantiene intacta y el turismo de masas no ha llegado. Uno de ellos es la playa del Inglesito, un pequeño paraíso prácticamente desconocido incluso para muchos onubenses.

A diferencia de otras zonas más concurridas del litoral, en esta playa no hay chiringuitos, hamacas ni grandes aglomeraciones. Aquí lo que reina es la arena dorada, las dunas que la resguardan y el sonido del mar. Su oleaje es generalmente tranquilo, lo que la convierte en un lugar ideal para quienes buscan desconectar, caminar o simplemente dejarse llevar por la calma del entorno.

Parte de su encanto radica en que no es fácil llegar. La playa del Inglesito no cuenta con carreteras ni accesos directos en coche, por lo que las únicas formas de alcanzarla son a pie, atravesando senderos naturales, o bien en barco, lo que añade un aire de aventura a la experiencia. Este aislamiento explica que sea un rincón prácticamente desierto, donde es raro encontrarse con bañistas.

Una de las formas más cómodas y atractivas de acceder a la playa del Inglesito es por mar. Desde los puertos deportivos de El Rompido, Punta Umbría o El Portil parten pequeñas embarcaciones de recreo y servicios de taxi-boat que recorren la ría y desembarcan en diferentes puntos de la costa virgen, entre ellos esta playa escondida. El trayecto es corto, apenas unos minutos de navegación, y permite disfrutar de las marismas y los pinares desde una perspectiva única antes de llegar a la arena.

Una joya oculta de Doñana

Aunque apenas existen referencias sobre ella en guías turísticas, quienes la han visitado coinciden en que se trata de una de las joyas ocultas de la provincia. La playa del Inglesito resume lo que caracteriza al litoral onubense más auténtico: naturaleza virgen, paisajes de dunas y un mar abierto que invita a la contemplación.

En tiempos donde cada vez es más difícil encontrar playas sin masificación, este rincón sigue siendo un secreto bien guardado para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza en estado puro.