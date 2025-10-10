El Puente del Pilar arranca en Huelva sin trenes con Sevilla por las obras de Adif

El Puente del Pilar comienza este viernes con un nuevo contratiempo para la movilidad en la provincia de Huelva. La conexión ferroviaria con Sevilla, fundamental tanto para los desplazamientos internos como para los viajes hacia Madrid, quedará interrumpida durante todo el fin de semana por obras en la línea, una decisión de Adif que ha despertado el malestar entre usuarios, colectivos ciudadanos y el sector turístico.

Entre los días 10 y 12 de octubre no circulará ningún tren entre Huelva y Sevilla, una de las rutas más utilizadas durante los festivos, especialmente por estudiantes y familias que aprovechan el puente para regresar a casa o hacer escapadas de ocio. La medida se debe, según ha explicado Adif, a trabajos de mejora en la capacidad hidráulica de la infraestructura —afectada por la dana de octubre de 2024 y la borrasca Garoé de enero pasado— y a la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Ante la suspensión del servicio ferroviario, Renfe ha habilitado un plan alternativo con 70 autobuses para garantizar los desplazamientos tanto de los trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla como de los de Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid.

Los viajeros realizarán por carretera los trayectos entre ambas capitales, incluidas las paradas intermedias, mientras que los trenes de alta velocidad cubrirán únicamente el tramo Madrid-Sevilla.

Mal momento

Aun así, la decisión ha generado críticas generalizadas por el momento elegido para ejecutar los trabajos. Salvador Romero, presidente de la Plataforma por la llegada del AVE a Huelva, ya expresó a Huelva24 su malestar por la fecha elegida por Adif para acometer estos trabajos. «Todas las reparaciones son necesarias, pero han elegido una fecha muy mala para hacerlas. Llevarlas a cabo en un puente como el del Pilar no tiene lógica porque perjudica a muchos usuarios. Podrían haber esperado a otro momento», aseguró.

Desde el sector turístico onubense también se lamentó el impacto que tendrá la interrupción ferroviaria justo en un fin de semana clave para la llegada de visitantes.

Hay que tener en cuenta que el calendario escolar de Huelva capital marca como no lectivos tanto el lunes 13 como el martes 14 de octubre, con lo que hablamos de uno de los puentes más largos del año en la ciudad, que comienza este viernes sin conexiones ferroviarias.

El tren vuelve a jugar de nuevo en contra de la provincia, que al menos ha recibido en las últimas horas la noticia de un nuevo paso hacia el AVE y, con él, la modernización de la infraestructura ferroviaria onubense, sin duda uno de sus grandes déficits.

Mientras tanto, los usuarios pueden consultar en www.renfe.com los horarios ajustados y los detalles del servicio alternativo por carretera.