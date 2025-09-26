A punto de finalizar las obras del carril bici que unirá El Rompido, El Portil, Punta Umbría y Huelva

La Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía anunció a comienzos de 2024 que en un plazo de dos años se completaría la línea litoral de vías para desplazamientos no motorizados entre Cartaya y Punta Umbría y entre ambas localidades costeras y Huelva. Es decir, que a finales de este año 2025 está previsto que concluyan las obras del carril bici que unirá Cartaya con Punta Umbría y Huelva.

Cuentan con un presupuesto total de 1.079.767,45 euros, financiado a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2021-2024 (FEADER). Las obras las realiza la empresa Tragsa y superan ya el 82 por ciento de ejecución, de manera que se prevé que finalicen en el último trimestre del año.

El itinerario completo discurre por el entorno de varios de los espacios protegidos de la Costa occidental de Huelva: Paraje Natural Los Enebrales de Punta Umbría, Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva Natural Laguna de El Portil y Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido.

Los trabajos están divididos principalmente en dos tramos:

El Portil-El Rompido

El tramo de El Portil a El Rompido es de 2,52 kilómetros y enlazará la urbanización de El Portil, en su zona denominada Nuevo Portil, con el comienzo de las urbanizaciones de El Rompido, por medio de un carril bici paralelo a la carretera A-5052.

Este carril permitirá conectar con el ya existente entre Huelva y Nuevo Portil, que termina en el Hotel Playa Cartaya, hasta la altura del Hotel Cartaya Garden en El Rompido. La actuación en este tramo incluye una pasarela de 40 metros de longitud.

Los Enebrales-La Bota

El ramal Los Enebrales-La Bota, de 2,2 kilómetros, completa el carril bici existente que parte desde Punta Umbría y lo enlaza con el carril bici que conecta la capital onubense con la playa de La Bota.

Ya se han completado 1.880 metros lineales de pavimento y faltan por ejecutar únicamente unos 400 metros correspondientes al cruce con la carretera A-5052, donde se acometerán ahora los trabajos de conexión y seguridad vial necesarios.

José Carlos Hernández Cansino, en el centro de la imagen, en una visita a las obras del carril bici h24

José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, ha señalado este viernes que «es un proyecto muy interesante que va a permitir ir perfectamente paseando o en bici desde Cartaya a Punta Umbría y a Huelva, enlazando con Gibraleón y, muy pronto, también con Salinas del Astur», en referencia a otra vía multimodal que tiene proyectada el Ayuntamiento costero entre Salinas y la playa de la Bota, a través de los fondos 'Next Generation-EU.

Dicho recorrido «tendrá gran repercusión para nuestro destino«, ha destacado el primer edil. Y señala que también garantiza la conexión con el carril bici que sale de Huelva, «acercando nuestro término municipal a la capital».