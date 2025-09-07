Sale a la venta un chalet por 75.000 euros con vistas a uno de los castillos más bonitos de la Sierra de Huelva: tiene 122 metros y cinco habitaciones

Este es el chalet que sale a la venta por 75.000 euros, con vistas a uno de los castillos más bonitos de la Sierra de Huelva

Tener un chalet suele ser el deseo de muchas personas. Sin embargo, los precios elevados de este tipo de viviendas hacen que en la práctica no sea tan fácil. Como es lógico, en las ciudades o en zonas de gran demanda, los costes se disparan y hacen casi imposible acceder a una casa independiente y espaciosa.

Ahora bien, en función de la ubicación todavía se pueden encontrar alternativas asequibles. Es el caso de un pueblo de la Sierra de Huelva donde se ha puesto a la venta un chalet amplio, con un precio ajustado y con el atractivo añadido de contar con vistas a uno de los castillos más destacados de la zona.

Este es el chalet en la Sierra de Huelva que se ha puesto a la venta por 75.000 euros

La vivienda en cuestión se encuentra en Santa Olalla del Cala y está a la venta por 75.000 euros. Se trata de un chalet independiente de 122 metros cuadrados construidos, repartidos en dos plantas. Ha sido reformado recientemente, está sin amueblar y se encuentra listo para entrar a vivir, tal y como se especifica en el anuncio publicado en Idealista.com.

En la planta baja, la entrada principal da paso a un amplio vestíbulo que conecta con un salón comedor independiente, luminoso y cómodo. La cocina, también independiente, está equipada y cuenta con una zona cerrada que puede aprovecharse como comedor adicional, con salida directa a un patio trasero con lavadero. En esta misma planta hay un dormitorio con baño propio y un aseo extra.

Imágenes del chalet que se pone a la venta en Santa Olalla por 75.000 euros Idealista.com

La planta superior concentra la zona de descanso, con tres dormitorios de buen tamaño; dos de ellos tienen balcón con vistas directas al castillo de Santa Olalla, mientras que el tercero da a un patio interior. Además, en esta planta se encuentra un baño completo con plato de ducha. La vivienda está equipada con suelos de gres, ventanas de aluminio en color bronce y puertas de madera maciza.

Vistas al castillo de Santa Olalla desde uno de los balcones del chalet Idealista.com

Por otro lado, el chalet destaca también por su ubicación; es exterior, muy luminoso y se sitúa junto a dos de los principales atractivos de la localidad, el castillo y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Además, cuenta con todos los servicios necesarios en los alrededores.