A la venta por 34.000 euros esta casa de 70 metros cuadrados en uno de los pueblos más conocidos de la Sierra de Huelva

Imagen de uno de los dormitorios de la vivienda

La provincia de Huelva cuenta con un gran número de pueblos que son muy conocidos por su belleza y su encanto, como es el caso de Cortegana. Este municipio de 4.600 habitaciones se encuentra en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y es famoso por su fantástico entorno natural, su patrimonio histórico y su gastronomía.

Por eso es un destino muy recurrente para el turismo rural y una opción ideal para las personas que quieran vivir en un pueblo tranquilo que se encuentra en plena naturaleza. En este sentido, Cortegana cuenta con algunas opciones inmobiliarias que pueden resultar muy interesantes, como una casa que está a la venta actualmente por un precio muy económico.

Así es la casa que está a la venta en Cortegana

Para poder vivir en Cortegana no es necesario realizar un desembolso económico demasiado elevado, como demuestra una casa situada en la calle Mendo número 19 que está a la venta en Idealista, uno de los portales inmobiliarios de referencia.

Según se indica en el anuncio, la vivienda tiene 71 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas. Dispone de un salón, una cocina, un baño y dos dormitorios, además, de un pequeño patio que ofrece unas vistas maravillosas del entorno natural que rodea al municipio. La casa, como se indica en el anuncio, también incluye garaje.

Imágenes de la vivienda Idealista

Se puede comprar por este precio

Como se indica en Idealista, esta casa situada en Cortegana se puede comprar por 34.000 euros. Se trata de un precio muy económico en comparación con los precios que suelen tener las casas situadas en la Sierra de Huelva. Por eso es una opción muy interesante para aquellas personas que quieran vivir en este encantador municipio o simplemente quieran comprar una casa en la zona para habilitarla como piso turístico.

En las imágenes que están disponibles en la web, además, se puede comprobar que la casa se encuentra en perfecto estado y lista para entrar a vivir, aunque también se le puede realizar cualquier tipo de reforma a gusto del comprador.