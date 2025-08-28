Aracena se convertirá en septiembre en la capital europea de la castaña

La localidad de Aracena se convertirá en la capital europea de la castaña del 11 al 13 de septiembre al acoger las XV Jornadas Europeas del Castañar, un importante evento internacional que se celebra por primera vez en Andalucía. El encuentro prevé la llegada de unos 200 congresistas de países productores como Francia, Italia, Portugal o Grecia, con el objetivo de analizar el sector a nivel continental y proponer mejoras para su futuro.

La Diputación Provincial de Huelva apoyará la celebración de este evento, denominado Eurocastanea 2025, como quedó de manifiesto durante en la reunión que ha mantenido el vicepresidente, José Manuel Zamora, con la Plataforma Andaluza del Castaño, organizadora del congreso. En la reunión participaron Arturo Martínez, de la Cooperativa Castañera Serrana; Diego Durán, de la Asociación Forestal Sierra; y Antonio F. Tristancho, de la Unión Uatae Andalucía, todas ellas pertenecientes a la plataforma que aglutina este ámbito económico de Huelva y Málaga.

Durante el encuentro, los organizadores expusieron a Zamora el programa del evento y sus finalidades, como poner de relieve la castaña, promocionar el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche como territorio productor, sumar este producto al prestigioso catálogo de alimentos onubenses y conformar «un mejor futuro» para la castañicultura en la provincia. Además, se acordó abrir una línea de colaboración futura para desarrollar jornadas y actividades divulgativas o de investigación que contribuyan a fijar el castañar onubense en el interés de la sociedad provincial.

Un momento de la reunión diputación

La Plataforma Andaluza del Castaño se encuentra ultimando los detalles para afrontar Eurocastanea, entre los que se incluyen una posible presentación a nivel andaluz y la intendencia del evento, para el que se han previsto contenidos gastronómicos y culturales que realcen el programa y muestren la belleza de la comarca serrana. Los contenidos se pueden consultar en esta web.

Eurocastanea 2025 cuenta con el patrocinio de entidades como la Junta de Andalucía –a través de las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente–, la Fundación Caja Rural del Sur y la propia Diputación Provincial. También colaboran económicamente el CAAE, Asaja, COAG, Unión UATAE Andalucía, Unión de Autónomos del Comercio CNAC y las cooperativas onubenses Castañera Serrana (Galaroza) y La Esperanza (Los Marines), además de empresas como GEA in farm, Facma, Tragsa y Vesta.

Prestan también su colaboración el resto de entidades de las plataformas, como la Fundación Savia, la Asociación Forestal Sierra, Ecovalia, la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Galaroza, la Denominación de Origen Jabugo y las cooperativas malagueñas Castañas Valle del Genal, Castañas San Antonio de Pujerra, Productores de Castaña de la Serranía de Ronda (Jubrique) y Castañas de Genalguacil. Estos 'European Chestnut Days 2025' tienen como fin último «poner en valor un producto que aporta calidad, empleo, riqueza, medio ambiente, cultura y turismo a este territorio».