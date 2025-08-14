Castaño del Robledo, sin piscina en plena ola de calor

Sin piscina en plena ola de calor en el municipio serrano de Castaño del Robledo. Desde el pasado 8 de agosto la piscina municipal permanece cerrada por no haberse podido contratar a un socorrista, como señala el propio Ayuntamiento en un bando colgado en carteles en diferentes partes de la población

Desde Andalucía Por Sí denuncian que es «incomprensible que, en pleno mes de agosto y en medio de una ola de calor que ya ha provocado víctimas mortales, los vecinos no puedan acceder a la piscina«.

Bando informativo del Ayuntamiento de Castaño del Robledo H24

«Este espacio no es solo un lugar para practicar deporte, sino también una infraestructura básica en los municipios serranos para sobrellevar de la mejor manera posible las altas temperaturas«, indican desde este partido, que considera »especialmente llamativo que un municipio con menos de 250 habitantes no disponga de fondos para contratar socorristas y abrir la piscina, pero sí para abonar a su alcalde, el popular Manuel Martín Esteban, un sueldo de 2.088 euros mensuales«.

Una prioridad

Desde Andalucía Por Sí reclaman que el dinero municipal se destine prioritariamente a mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente en localidades donde el acceso a una piscina es esencial por las elevadas temperaturas. "Creemos que estas necesidades deben anteponerse a los sueldos altos de alcaldes y concejales, sobre todo en pequeños municipios donde, tradicionalmente, dichos cargos no percibían remuneración", señalan.