El Mercado del Queso de Aracena bate su récord con la participación de 27 queserías

La llegada del Puente de Diciembre a Aracena viene marcada por un amplio calendario de actividades para todas las edades, entre la que destaca la XXIII edición del Mercado del Queso Artesano, punto de encuentro para los amantes de este producto y sus especialidades derivadas.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha presentado hoy el programa de actos de este año, que viene marcado por un crecimiento cuantitativo en lo que a participación de queserías se refiere, y cualitativo, con más actividades paralelas durante los días de celebración y la digitalización del evento, que se extenderá del viernes 5 al lunes 8 de diciembre en el Recinto Ferial de la Avenida Reina de los Ángeles, a escasos 200 metros de la Gruta de las Maravillas.

Queserías de España y Portugal

Un total de 27 queserías de toda España y la vecina Portugal participan este año en el Mercado del Queso aracenense, cinco más que el pasado año y lo que supone un crecimiento notable tanto en número como en procedencia. Así, el Mercado de este año contará con la presencia de queserías de 10 comunidades autónomas (17 provincias representadas) y una de la vecina Portugal.

Como reconoce el alcalde, este proyecto empezó «con seis queserías de nuestra zona y ha ido creciendo año a año hasta convertirse en todo un referente de este tipo de eventos gastronómicos y especialmente vinculados a un producto tan señero y con una honda tradición como es el queso». De hecho, este año toma especial protagonismo la Asociación Ruta Europea del Queso, de la que Aracena es miembro, y que ha servido de catalizador para la llegada de cinco nuevas queserías, provenientes de municipios inscritos en este colectivo.

Este mayor número de queserías participantes se traducirá en una mayor variedad y en una mayor diversidad de quesos «por lo tanto también se gana en ese aspecto y el mercado va a ser aún más rico, más diverso y vamos a poder disfrutar de un mayor número de variedades de queso de todo nuestro país», destaca Manuel Guerra.

De esta forma, los asistentes podrán realizar un paseo por buena parte de la geografía española a través de sus distintas variedades de queso, todo a través de degustaciones que podrán adquirirse vía tickets (8 degustaciones distintas de queso por sólo 5 euros) y que permitirán probar cada variedad y, si finalmente lo decide, llevarse el queso a casa.

La presencia de la Asociación Europea del Queso, que contará con expositor dentro del Pabellón Ferial –junto al resto de queserías– permitirá también la celebración de un amplio abanico de charlas y catas, un total de 14, sobre temáticas relacionadas con el queso y su cultura y maridajes.

Otros productos

El Pabellón Ferial acogerá a las queserías participantes, así como a la citada Asociación, mientras que la carpa anexa contará con 16 expositores de firmas con un marcado toque de artesanía en sus productos: cervezas artesanales, patés y mermeladas, jamones y embutidos, decoración, licores, marroquinería… un amplio abanico de posibilidades con un marcado sello de la Sierra de Aracena.

Además, habrá servicio de bar en la carpa a cargo de la Hermandad de la Soledad de Aracena y un punto de bebidas en el pabellón para acompañar la degustación de quesos.

El Mercado del Queso de Aracena de 2025 dará un paso adelante en su proceso de modernización incorporando nuevas herramientas digitales a través de la aplicación municipal 'Aracena Activa'. Esta iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Aracena se suma a este evento para mejorar la organización interna, facilitar la participación del público y ofrecer una experiencia más interactiva e innovadora durante el Mercado.

Como novedad, a través de 'Aracena Activa' se gestionará la inscripción online a las catas, así como la interacción durante esta actividad (con encuestas y votaciones en tiempo real), mientras que el tradicional sorteo que se realiza entre todos los compradores de quesos y derivados (compras a partir de 10 euros) en los stands participantes, que obtendrán su papeleta digital a través de un QR y podrá participar hasta un máximo de 10 veces, también se realizará por medio de esta herramienta digital y de descarga gratuita.