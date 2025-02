Agridulce David del Pozo

Cuando un equipo marcha con la flecha hacia arriba, logrando buenos resultados y estando arriba en la tabla, la mayoría de sus futbolistas se contagian y rinden a un gran nivel. Pero cuando se está abajo y con mala dinámica suelen brillar pocos jugadores. En el Recreativo de Huelva, penúltimo en la clasificación cuando ya se ha disputado más de la mitad de la competición, pocos jugadores se están librando de la quema en una temporada que está siendo para olvidar.

Uno de los que no está desentonando es el centrocampista madrileño David del Pozo, si bien también es preciso indicar que no está rindiendo al gran nivel que tuvo la pasada campaña, ni en defensa ni sobre todo en ataque. Le está pesando el mal momento que ha atravesado el Decano durante buena parte del curso y, aunque ha sido indiscutible tanto anteriormente para Abel Gómez como ahora para Íñigo Vélez, no está siendo ese futbolista sobrado para militar en la Primera RFEF y que incluso llamó la atención de equipos de superior categoría para haberse marchado en verano.

El futbolista, que cumplirá 28 años en junio, es decir, que se encuentra en su momento de madurez, está teniendo en el Recre los mejores números de su carrera deportiva. Nunca antes había disputado tantos minutos, ni en el Getafe B, ni en el Navalcarnero, ni en el Internacional de Madrid, ni en el Albacete, ni en Las Rozas, ni en el Racing de Ferrol, en comparación con los que está teniendo en Huelva. Por ejemplo, en sus dos campañas en el club gallego antes de llegar al Decano únicamente había sido titular en cuatro choques de la competición liguera en la Primera RFEF.

La pasada campaña disputó como titular 37 de las 38 jornadas y sólo se perdió, por sanción, la cita frente al Córdoba en el Nuevo Colombino. Además, disputó 32 encuentros de manera íntegra. Y esta temporada ha sido titular en 21 de las 22 jornadas que se llevan jugadas, perdiéndose únicamente la visita al Yeclano por acumulación de amonestaciones. Y ha disputado los 90 minutos en 19 de esos 21 choques.

Pero hay detalles y estadísticas, al margen de lo que se percibe desde la grada, desde donde se está viendo que David del Pozo no está disfrutando en el campo como lo hacía en el pasado curso, que dejan a las claras que está siendo una campaña agridulce hasta la fecha para él. Juega pero no luce. En el pasado ejercicio llevaba cuatro tantos a estas alturas, en las victorias ante el Real Madrid Castilla (1-2), San Fernando (1-0), Atlético de Madrid B (1-2) y Linares (0-2). Acabó la campaña con seis con las que le hizo en la segunda vuelta al Castellón en la derrota por 3-2 y al Algeciras en la victoria albiazul por 3-0. Pero esta temporada únicamente ha visto puerta en una ocasión, en la derrota del Decano por 3-1 frente al Betis Deportivo.

Retrasando su posición habitual

Quizás, aunque rindió de manera decente, le lastraron algo para su habitual pegada los cuatro encuentros que jugó como pivote por delante de la defensa. Recientemente aseguró que el cambio de sistema del nuevo entrenador le permitirá volver a llegar más arriba. Y también los desajustes del equipo albiazul están provocando que vea tarjetas con demasiada facilidad al perder el sitio. Contabiliza ya nueve, es decir, que está apercibido, mientras que en toda la pasada liga vio ocho.

El Recre necesita recuperar la mejor versión del madrileño, sin duda uno de sus futbolistas más importantes. Parece complicado que pueda seguir en Huelva más allá del 30 de junio por sus buenos números en el Decano, que han llamado la atención de otros equipos. De momento está centrado en lograr la permanencia y en tratar de contagiar de su entusiasmo y ganas a un equipo que durante buena parte de esta temporada ha estado apático y sin demasiado equilibrio, ilusión, garra y buen fútbol.