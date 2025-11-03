Adrián Fernández: «La autocrítica tiene que ser de todos, no solo del club o el entrenador»

Última hora
El presidente del Decano repasa sus primeros meses al frente del club, la situación económica, el papel del Ayuntamiento, el futuro de Pedro Morilla y los nuevos proyectos de crecimiento social y empresarial

Adrián Fernández afronta su primera temporada completa al frente del Recreativo de Huelva con la convicción de que el club más antiguo de España puede mirar al futuro con optimismo. En una entrevista exclusiva concedida a Albiazules.es, el máximo responsable albiazul repasó con detalle su hoja de ruta desde que asumió el cargo, los avances logrados en la gestión económica, el futuro deportivo y los nuevos proyectos que buscan situar al Decano en otra dimensión institucional y social.

