Javi Castellano: «A lo mejor la afición quiere ver un Recre más determinante»

El jugador del Recreativo de Huelva Javi Castellano, que celebró su 38 cumpleaños con la victoria ante el Atlético Malagueño, opinó en rueda de prensa sobre el encuentro que «son tres puntos. Es verdad que el resultado podría haber sido más abultado con el penalti, las ocasiones, los mano a mano… Hemos tenido muchas situaciones para marcar, pero no se han dado».

El mediocentro canario expuso que «si marcamos nos vamos 4-1 al descanso», pero la realidad es que «los partidos en casa están siendo tan justitos que da la sensación de que puede pasar algo en contra nuestra». A pesar de eso, valoró que «es muy importante ganar en casa para coger confianza y estar segundos a un punto».

En cuanto a los griteríos de los aficionados, manifestó que «nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos todos a una y sobre los ultimo 5 minutos respeto a los aficionados, que son los que pagan la entrada y a lo mejor quieren ver un Recre un poco más determinante, pero no fue 3-0 por cositas«.

Estado de forma

Sobre como se encuentra en el plano personal, Castellano explicó que llegó a finales de agosto a Huelva sin hacer pretemporada y que a estas alturas se están encontrando «bastante bien», pero «no estoy al cien por cien». No obstante, valora que «hago los esfuerzos ya más cómodo y me estoy sintiendo mejor físicamente», pero «todavía puedo dar más», agregó.