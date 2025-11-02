Morilla dice que no escuchó a la afición y destaca que su equipo hizo «méritos suficientes» para ganar

«Morilla vete ya», gritó casi al unísono el estadio Nuevo Colombino al ver a su equipo sufrir ante el colista con 1-0. Finalmente el conjunto albiazul ganó y su técnico, Pedro Morilla, se centró en el fútbol y se mostró respetuoso con cualquier opinión expresada por la hinchada albiazul.

Pese al clamor, el técnico albiazul aseguró en rueda de prensa que «no he escuchado nada. La sensación ha sido negativa en los últimos minutos. Deberíamos haber sentenciado muchísimo antes, porque hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero no hemos acertado. A partir de ahí los últimos minutos los partidos se complican».

Al ser repreguntado, compartió que «estoy tan centrado en el partido que no sé lo que habrán dicho, pero la afición es soberana y es la que debe elegir entre animar al equipo o increpar. El fútbol está hecho para ellos y dan su opinión. Lo que puedan decir de mí me afecta poco».

Un final con «incertidumbre»

Al margen, de esta cuestión, Morilla reconoció que en los minutos de prolongación hubo «incertidumbre» y que el rival le puso «una pasión que no han tenido en el resto del partido». Agregó que su equipo derrochó esfuerzo y consideró que «hemos jugado bastante bien y hemos merecido la victoria por un marcador más amplio».

«La liga está muy igualada y los partidos no son fáciles, aunque juegues ante el colista», opinó y recordó que el equipo está segundo y va «sobreponiéndose a todas las adversidades», expuso y agregó que por esta igualdad, han logrado «tres puntos de oro».

El técnico sevillano cree que su equipo no convenció porque «el resultado ha sido muy justo», pero recalcó que «primero hay que ganar y si se convence, mucho mejor. Hemos tenido 12 ocasiones y acercamientos muy claros, hemos fallado un penalti y cuando no eres capaz de solventarlo el rival también juega y es un equipo joven, dinámico y con argumentos, que ha echado todo lo que tenía en esos cinco minutos, pero hemos defendido bien.

Insistió en la idea en que «el equipo ha hecho méritos suficientes como para haber ganado por más. Ha llegado por ambas bandas y cogiendo la espalda, filtrando entre líneas… Queda mucha temporada y creo que el equipo va a ir mejorando».

Nombres importantes

En cuanto a análisis particulares, preguntado por Bernal, Morilla dijo que «nos da muchas cosa», porque es un futbolista del centro del campo con «capacidad de trabajo» y que a la vez es «capaz de llevar el manejo del partido, filtrar pases y aportar en ataque». Cree que no tiene otro igual en la plantilla como tampoco tiene otro como Javi Castellano. «Es un magnífico jugador», resalto.

Sobre el portero David Gil reflejó que «ha hecho un partido muy completo y se le ha visto muy tranquilo. Ha respondido muy bien en el centrochut de la primera parte y en el descuento y lo ha solventado. Con los pies ha estado bien y estamos muy contentos con la competencia bonita y dura con Jero Lario y también está ahí Manu».

En cuanto a Alberto Vela, que jugó de lateral derecho, el entrenador recreativista opinó que «lo he visto muy bien». «Hemos trabajado durante la semana esta posición, en la que ha jugado en anteriores etapas, y ha estado centrado y entrena un nivel muy algo. Compite muy bien y nos hemos decidido por colocarlo ahí».