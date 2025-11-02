Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

El Recreativo de Huelva ganó sufriendo al final y sin convencer en cuanto a juego a su afición, pero mirando a la clasificación cuajó una novena jornada de liga en el grupo cuarto de la Segunda RFEF más que redonda venció 1-0 al Atlético Malagueño y logró tres puntos que, unidos a otros resultados, le permiten volver a la zona de playoff.

El Decano se coloca segundo con 17 puntos, ya que es el único de los primeros clasificados que ganó. Está ya a sólo un punto del CD Extremadura (18 puntos) y está uno por delante del Real Jaén (16), tercero empatado a puntos con el UCAm Murcia. Cierra el playoff el CD Minera con 15 puntos, los mismos que tiene el FC La Unión Atlético, ya fuera de los puestos de privilegio. También están con 15 el Xerez CD y el Águilas. Por detrás están el Yeclano Deportivo (14) y el Puente Genil (13).

En la zona baja, sigue colista el Club Atlético Malagueño, con dos puntos, uno menos que el Almería B. Tercero por la cola es el Estepona y por delante se encuentran el Xerez Deportivo FC y el FC Lorca Deportiva. En promoción está el Linares Deportivo, con 10 puntos, los mismos que el UD Melilla. Con 11 es un décimo el Club Atlético Antoniano.

Resultados de la novena jornada

Recreativo de Huelva - Atlético Malagueño (1-0)

Estepona - Lorca (1-2)

Almería B- La Unión Atlético (0-3)

Linares Deportivo - Xerez CD (2-2) UCAM Murcia - Yeclano Deportivo (1-1)

CD Minera - Real Jaén (1-1)

UD Melilla - CD Extremadura (0-0)

Xerez Deportivo FC - Club Atlético Antoniano (2-0)

Puente Genil - Águilas FC

Partidos de la décima jornada

Lorca - Minera (sábado, 16.30 h.)

La Unión - Xerez CD (domingo,11.30 h.)

CA Antoniano- Puente Genil (domingo 12.00 h.)

Águilas - UD Melilla (domingo 12.00 h.)

CD Extremadura - CD Estepona (domingo 12.00 h.)

Real Jaén - Linares Deportivo (domingo 17.00 h.)

Xerez Deportivo FC - Almería B (domingo 17.00 h.)

Yeclano Deportivo- Recreativo de Huelva (domingo 17.00 h.)

Atlético Malagueño - UCAM Murcia (domingo 18.00 h.)