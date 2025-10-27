Caen dos entrenadores de equipos rivales del Recreativo de Huelva

Las juntas directivas de dos clubes rivales del Recreativo de Huelva en el grupo cuarto de la Segunda RFEF han decidido despedir a sus entrenadores. Al término de la jornada número 8 en este campeonato han perdido su empleo los técnicos del Xerez Deportivo y de la UD Melilla, Antonio Fernández y Alberto Cifuentes, respectivamente.

En el caso del Melilla, éste no se encuentran en puestos de descenso, pero está muy cerca. Es duodécimo con 9 puntos en ocho partidos, en los que ha ganado dos, empatado otros dos y perdido tres, con 10 goles a favor y otros tantos en contra. El equipo venía de dos empates, una victoria y una última derrota por 3-2 en el campo del Club Atlético Antoniano.

El club melillense señaló en su comunicado que el técnico azulino tenía contrato hasta el final de la presente temporada, pero «desde este momento deja de ser entrenador del conjunto de la ciudad autónoma». El club quiso expresar «su agradecimiento» a Cifuentes por su «profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos, tanto personales como profesionales».

El Xerez Deportivo, en descenso

Por su parte el Xerez Deportivo FC es antepenúltimo con 6 puntos en 8 partidos tras una única victoria, tres empates y cuatro derrotas, con un balance goleador de 10 tantos a favor y 14 en contra. Se encuentra a tres puntos de la zona de permanencia. La pasada jornada el equipo perdió 3-2 con el CD Extremadura, líder del grupo. Con esta derrota acumula dos en tres partidos, en los que sólo sumó un empate.

«Tras la mala dinámica de resultados el club buscará un cambio de rumbo desde el banquillo que permita al equipo luchar por los objetivos marcados a principios de temporada», expresó en un comunicado el club jerezano, que quiso agradecer al técnico despedido «su compromiso, trabajo y profesionalidad durante su tiempo al frente del equipo, destacando especialmente la gran labor desempeñada la temporada pasada para lograr la permanencia en Segunda Federación. Desde estas líneas le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales».