¿Quién es David Gil, el héroe de la balsámica última victoria del Recreativo?

El Recreativo de Huelva necesitaba romper su mala racha de dos jornadas seguidas sin lograr el triunfo y lo consiguió en el difícil estadio de La Unión Atlético. Su importante victoria por 0-1, con gol de Álex Bernal, le coloca de nuevo a las puertas de la zona de 'play-off' de ascenso y a sólo tres puntos del líder Extremadura antes de recibir este domingo (Nuevo Colombino, 16.00 horas) al colista Atlético Malagueño.

Su entrenador, Pedro Morilla, tendrá la ausencia segura por sanción de Néstor Senra y mantiene cuatro o cinco dudas por molestias físicas de varios de sus futbolistas, entre ellas las del guardameta lorquiano Jero Lario, que llegó el pasado verano a la plantilla albiazul con un buen currículum en su carrera sobre todo en Segunda B y Primera RFEF pero que en las siete primeras jornadas de la competición liguera tampoco es que se hubiese mostrado demasiado firme en sus actuaciones.

Su lesión este pasado fin de semana, que no se sabe de cuánto tiempo de duración es, permitió el debut del joven guardameta onubense David Gil, cuya actuación, con dos excelentes intervenciones, fue providencial para que el Decano se llevara los tres puntos de Totana. Ahora está por ver si el míster albiazul le seguirá dando la continuidad en los próximos partidos tras haberse mostrado bastante seguro y haber dejado su puerta a cero. Ya en pretemporada completó buenos partidos y con él y Lario da la impresión de que la portería albiazul va a estar bien cubierta en una temporada en la que el Recre tiene entre ceja y ceja lograr el ascenso de categoría, para lo cual debe intentar ser de los mejores equipos del grupo en cuanto a goles en contra (por ahora ha recibido siete en ocho encuentros de la competición).

¿Quién es David Gil Muñoz? Nació en La Palma del Condado, tierra de la que siempre suelen surgir buenos talentos futbolísticos, y el próximo mes de diciembre cumplirá 22 años. Formado en la cantera del Siempre Alegres de su localidad, llegó al Recre en el verano de 2019 con sólo 15 años de edad.

En su primera campaña, la 2019/20, disputó 13 encuentros con el juvenil B albiazul, que logró el ascenso a la Liga Nacional juvenil desde la Segunda Andaluza, además de que también estuvo convocado en tres choques con el juvenil A y en uno con el Atlético Onubense.

En la 2020/21, jugó otros 20 encuentros ligueros con el juvenil B y dos con el A en la División de Honor. Además, también disputó cuatro encuentros con el Atlético Onubense en la División de Honor en una temporada en la que primero dirigió al equipo Antonio Calle y después Jesús Vázquez. Los choques en los que David Gil defendió el marco albiazul fueron ante el Atlético Espeleño, Montilla, Torreblanca y San José.

Alavés, Sevilla y Estepona

En el verano de 2021, con 17 años, el portero condal se marchó al Alavés, disputando con el juvenil de División de Honor 15 encuentros y llegando a ir convocado, aunque sin debutar, en 10 choques con el filial vitoriano de la Tercera RFEF.

En 2022 volvió a hacer las maletas y se enroló en los escalafones inferiores del Sevilla. Con el segundo filial del club de Nervión, el Sevilla C, disputó 20 partidos en la Tercera RFEF, midiéndose a adversarios onubenses como el Cartaya, el Ayamonte y el Bollullos. Y en el ejercicio 2023/24 participó en otros 18 encuentros en la Tercera RFEF y fue convocado, aunque sin gozar de minutos, para cinco choques del Sevilla Atlético en la Segunda RFEF a las órdenes de Jesús Galván.

La pasada temporada David Gil fue el suplente de Alfonso Liceros en el Estepona, llegando a debutar en la Segunda RFEF al jugar dos partidos con Oriol Riera como entrenador en las primeras jornadas de la competición, concretamente en el triunfo a domicilio ante el Xerez CD (0-1) y el empate en casa (3-3) ante el Torremolinos.

Ahora, a punto de cumplir los 23 años, va ganando en madurez y seguridad fuera y dentro del terreno de juego y espera tener muchas oportunidades esta temporada en el Decano para demostrar sus condiciones de guardameta con un gran futuro por delante.