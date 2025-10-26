Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

Después de dos tropiezos seguidos, con un empate ante la Deportiva Minera (1-1) a domicilio y una derrota en casa contra el Xerez CD (1-2), el Recreativo de Huelva ha retomado la senda positiva esta mañana con su importante victoria por 0-1, con gol de Álex Bernal, en su visita a La Unión Atlético, rival directo por los puestos altos en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Pero pese al triunfo, el Decano continúa, por segunda semana seguida, fuera de los puestos de 'play-off' de ascenso una vez que se han disputado ocho jornadas de la competición liguera. Eso sí, lo hace sólo por su peor diferencia de goles respecto a la Deportiva Minera, que es quinta, es decir, que cierra la zona noble, y también tiene los mismos puntos (14 de 24 posibles) que el conjunto onubense, sexto en la tabla, y que el Xerez Club Deportivo, que marcha séptimo.

En cuanto a los otros cuatro puestos de arriba, está a día de hoy líder y ocupando el puesto de ascenso directo a la Primera RFEF el Extremadura con 17 puntos, y le siguen el Jaén, el UCAM Murcia y el Águilas, todos ellos con 15.

En cuanto a la zona de descenso, la ocuparían el Atlético Malagueño (2), que es el próximo rival liguero del Recre el próximo domingo (Nuevo Colombino, 16.00 horas), el Almería B (6), el Xerez DC (6), el Lorca Deportiva (6), que tiene un partido menos, y el Estepona (7). El puesto de 'play-out' por la salvación correspondería al Linares (9), que marcha empatado con el Melilla (9), siendo dos conjuntos que no acaban de arrancar esta campaña.

Resultados de la octava jornada

- La Unión Atlético-Recreativo de Huelva (0-1)

- Yeclano-Linares (1-0)

- UCAM Murcia-Estepona (2-0)

- Jaén-Almería B (2-1)

- Extremadura-Xerez DFC (3-2)

- Antoniano-Melilla (3-2)

- Xerez CD-Deportiva Minera (1-0)

- Atlético Malagueño-Águilas (1-3)

- Lorca Deportiva-Puente Genil (aplazado)

Partidos de la novena jornada

- Almería B-La Unión Atlético (domingo, 12.00 horas)

- Linares-Xerez CD (12.00 h.)

- UCAM Murcia-Yeclano (12.00)

- CD Minera-Jaén (12.00)

- Melilla-Extremadura (12.00)

- Recreativo de Huelva-Atlético Malagueño (16.00)

- Xerez DFC-Antoniano (17.00)

- Puente Genil-Águilas (17.00)

- Estepona-Lorca Deportiva (18.30)