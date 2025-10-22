El Recreativo cambia la hora de su partido ante el Atlético Malagueño

«Por petición de la policía local, al celebrarse el partido del domingo 2 de noviembre frente al Atlético Malagueño a la misma hora que la competición deportiva 21K, la cual conllevará amplios cortes de calles en Huelva, se ha procedido al cambio del horario de este encuentro, disputándose finalmente a las 16.00 horas.

El objetivo es facilitar la movilidad de nuestros aficionados de camino al estadio, así como para permitir que quien lo desee pueda participar en ambos eventos«, ha señalado el Recreativo de Huelva en un comunicado oficial.

Ya hace unos días el Decano, que en el choque ante el Xerez Club Deportivo del pasado fin de semana reunió a más de 10.500 aficionados en las gradas del Nuevo Colombino, señaló que «hasta nuevo aviso» y «debido a las obras de reparación y mejora del sistema eléctrico del estadio» albiazul, los partidos que disputara como local iban a ser los domingos a partir de las 12.00 horas.

| COMUNICADO OFICIAL |



Informamos que, hasta nuevo aviso, los próximos partidos del Decano en el Estadio Nuevo Colombino se disputarán a las 12:00 horas, debido a las obras de reparación y mejora del sistema eléctrico del estadio.



El Real Club Recreativo de Huelva y el… pic.twitter.com/zQZ8W9xOaD — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 17, 2025

Eso sí, el choque ante el Atlético Malagueño, rival situado actualmente en puestos de descenso, concluirá poco antes de las 18.00, por lo que pese al cambio de hora que se llevará a cabo este próximo fin de semana habrá luz en el Nuevo Colombino hasta la conclusión del partido liguero correspondiente a la novena jornada liguera en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Desayuno con la prensa y charla de los 100 días del entrenador

De otro lado, este jueves, a las 11.30 horas, el Decano llevará a cabo un desayuno informativo con representantes de los medios de comunicación de la ciudad para ponerles al día de algunas novedades del club albiazul y principalmente para pedir unión de cara a conseguir todos juntos los objetivos que se ha marcado el Recre esta temporada.

Por otra parte, la peña recreativista Navidad ha anunciado que por segundo viernes consecutivo, y debido a compromisos personales de Pedro Morilla, se ha tenido que suspender la habitual charla de los '100 Días con el Entrenador' que siempre llevan a cabo cuando un nuevo técnico llega al club onubense.