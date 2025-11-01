Previa Recreativo-Atlético Malagueño: La hora de poner los cimientos (16.00 horas, online)

El Recreativo de Huelva recibe este domingo a partir de las 16.00 horas en el estadio Nuevo Colombino al Club Atlético Malagueño, colista, en un duelo a prior desigual por lo que marca la tabla. Sin embargo, las actuaciones del Decano en casa no han sido del todo convincentes y la afición espera que el equipo logre disipar las dudas y enlace por primera vez dos victorias esta temporada.

El conjunto albiazul llega al choque tras ganar 0-1 al FC La Unión Atlético, pese al que está fuera de los puestos de privilegio. Es sexto con 14 puntos, empatado con la CD Minera y a un punto de Águilas FC, Real Jaén CF y UCAM Murcia. Líder es el CD Extremadura con 17 puntos. Su rival en el duelo cierra la tabla con dos puntos. Aún no ha ganado ningún partido y sólo ha sumado dos empates en ocho encuentros, con seis goles a favor y 15 en contra.

El recreativismo exige lo máximo al equipo albiazul y espera que vaya poniendo los cimientos de una racha larga de resultados y que el juego sea más sólido, algo que alcanzada la jornada 8 aún no se ha visto.

El técnico Pedro Morilla vuelve a tener mucho donde elegir y tiene disponibles a todos sus futbolistas, a excepción de Álex Carrasco y Jero Lario, lesionados, y a Néstor Senra, sancionado. Entre los aspirantes a la convocatoria están Alejandro Viedma y Sebastien Pineau, ya recuperados.

Once del Recreativo

Hay muchas posibilidades de que Morilla prácticamente repita once. En la portería David Gil viene de cuajar una gran actuación. Completarían el once Leo Mascaró, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Javi Castellano; Mario Da Costa, Álex Bernal, Antonio Arcos; Roni y Caye Quintana.

Ahora mismo están disponibles los porteros: David Gil y Manu Fernández; los defensas Bonaque, José Carlos, Leo Mascaró, Juancho Villegas, Alberto López y Dani Romero; los centrocampistas: Javi Castellano, Pepe Mena, Álex Bernal, Iván Romero, Viedma, Malam Camará, Alberto Vela, Mario da Costa, Antonio Domínguez, Paolo Romero, Antonio Arcos y Pablo Évora; y los delanteros Caye Quintana, Roni, Sebas Pineau y Juan Almeida.

Once del Atlético Malagueño

El equipo de Juan Francisco Funes está en un delicado momento. En su último partido perdió 1-3 con el Águilas.

En este reciente encuentro fueron titulares Andrés Céspedes, Alfonso Rodríguez, Arriaza, Recio, Santaella, Alberto Jiménez, Ismael Salguero, Marcos López, Gorka, Juani y Juanma Hernández.