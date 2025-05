Adiós Primera RFEF (3-1)

Se acabó lo que se daba. El descenso del Recreativo de Huelva era algo que se veía venir sobre todo desde que el día 3 de febrero se cerró el mercado invernal y los únicos refuerzos (si es que se les puede llamar así) que llegaron a una plantilla con muchísimas carencias fueron Abraham Bahachille y Rafa Gálvez. El desgobierno se había instalado en un Decano muy tocado desde que en febrero del año anterior la justicia le dio la razón a Pablo Comas, y es que a partir de ahí tanto 2024 como lo que se lleva de este 2025 han sido calamitosos. Y esperemos que lo peor no esté aún por llegar.

Desde esa sentencia judicial el equipo albiazul se vino abajo el pasado curso y, cuando parecía que tenía hecha la quinta plaza para disputar el 'play-off' de ascenso a la categoría, se vino abajo tras realizar una segunda vuelta de espanto y se la sirvió en bandeja al Ceuta. Y en el presente curso liguero desde el verano todo fueron malas decisiones. Las primeras, la errática y fallida política de fichajes de la dirección deportiva comandada por Óscar Arias y Juan Alfaro, que en esta ocasión casi que no dieron una a derechas. Y después los nuevos dueños no arriesgaron en invierno más allá del cambio de entrenador y del lavado de cara (con acierto, eso sí) del Atlético Onubense. La plantilla era muy mala y la resultante, en una categoría exigente como es la Primera RFEF, estaba más que clara que iba a ser el justo descenso.

En defensa llegaron lesiones y sanciones en momentos claves y sobre todo demasiados regalos a los rivales, en el centro del campo no hubo manera de hacer olvidar a Josiel Núñez y pilares básicos del pasado ejercicio como David del Pozo, Luis Alcalde y Antonio Domínguez en esta ocasión no estuvieron a la altura, mientras que en ataque sólo aprobó Caye Quintana. No se firmaron refuerzos arriba pese a que era muy arriesgado fiarlo todo al isleño y el Decano no ha visto prácticamente puerta en los últimos tres meses de competición. El descenso es justo. Es justísimo. Es más, si el Decano, como todo parece indicar, acaba penúltimo en la tabla y sólo por delante del colista Intercity, sería lo más normal y objetivo viendo su trayectoria, sus números y sus sensaciones futbolísticas.

Ahora toca reinventarse y, sobre todo, saber qué es lo que quieren y que han venido los nuevos propietarios de la entidad. Por ahora están fallando en el vital apartado de la comunicación y la empatía con la afición, algo que condenó a Pablo Comas y a Gildoy en su momento. Mal empiezan. Y encima en lo económico se ha filtrado que quieren aplazar los pagos pendientes con Hacienda y en lo deportivo ya tienen un descenso a sus espaldas. Porque, aunque tienen menos culpa del fracaso que el Ayuntamiento de Huelva y el anterior consejo de administración, también pudieron hacer mucho más para haberlo evitado estando en el club albiazul desde Navidad. Habrá que ver qué varita tiene Marcos López, el nuevo director deportivo, que esperemos que sea mejor hablando (y sobre todo trabajando y gestionando) en privado que dando la cara en público, y es que todavía no se ha dignado en ser presentado a la afición.

Regresar a la Primera RFEF, como previo paso al fútbol profesional, que es lo que tienen en mente los nuevos dueños del Recre, no va a ser un camino de rosas. Ya lo comprobó el Decano hace un par de temporadas y a priori en esta ocasión el grupo que le va a tocar en suerte puede ser incluso más fuerte. Así que habrá que apechugar y ganarse el apoyo de la afición desde el verano con gestos, cercanía y buenos fichajes. Por ahora todo es una completa incógnita y demasiado secretismo alrededor. Quedan dos jornadas, ante el Mérida y el Fuenlabrada, pero ya sobran, así que deben atarse los machos y empezar, pero ya, a hacer un equipo competitivo.

En Marbella el técnico albiazul, Raúl Galbarro, repitió el mismo once que tan buen resultado le había dado contra el gallito Ibiza. Y su equipo comenzó bien plantado y le dio un susto al equipo costasoleño con el buen gol de Caye Quintana en el minuto seis. Pero en el 14, demasiado pronto, empataron los locales justo después de que Del Pozo marrara de manera incomprensible el 0-2 con todo a su favor ante Eric Puerto. El centrocampista madrileño la pasada temporada las metió dentro de todas las maneras y en la presente no ha dado pie con bola de cara al marco contrario, porque mira que ha tenido buenas ocasiones en varios partidos. Así es el fútbol.

Ya venía avisado el Decano de que el estadio del Marbella iba a ser un infierno y de que el colegiado ya le había jugado anteriormente alguna que otra mala pasada al cuadro albiazul. En esta ocasión se pasó cuatro pueblos. El tanto del empate malagueño llegó en fuera de juego, al margen de que anteriormente no había señalado una clarísima falta por empujón de Bernardo a Del Pozo en la frontal del área. A la media hora se autoexpulsó de manera ingenua el lateral zurdo Dani Romero, sobrepasado por la categoría y por el nivel de su oponente Jorge Álvarez, mucho más rápido que él. La mala suerte para Galbarro es que la segunda amarilla llegó sólo instantes antes de que le hubiese cambiado por Davinchi.

Con más corazón que cabeza

Y para colmo de males, poco antes del descanso el Marbella hizo el 2-1 por mediación de un lanzamiento lejano de Soto. Tras el descanso el Recre, ya mermado físicamente y sobre todo a nivel mental, lo intentó con más corazón que cabeza pero el choque ya murió con la rigurosísima (más bien injusta habría que decir) roja directa a Rubén Serrano por frenar un avance del veterano jugador exinternacional por España José Callejón. A la contra sentenciaron los locales, que momentáneamente salen de una zona de descenso que está carísima (van a hacer falta mínimo 46 puntos), con el tanto al contragolpe de nuevo de Olguín. Con nueve dio incluso la cara el Decano, pero era imposible.

En Marbella el colegiado les arruinó sus opciones de puntuar y de llegar con vida a las dos últimas jornadas. Y si son malos, porque lo son, los árbitros en la Primera RFEF, que se prepare el Decano para ver los que le esperan en una categoría inferior, y más cuando ya le llevan perdiendo el respeto desde hace ya demasiado tiempo. El descenso es ya casi una realidad. Pero no se ha bajado por los árbitros y por la deleznable actuación de Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov sino por la pésima planificación deportiva en verano y por la desidia y el desgobierno en el mercado de invierno.

MARBELLA FC-RECREATIVO DE HUELVA (3-1) TRIGÉSIMO SEXTA JORNADA. PRIMERA RFEF. GRUPO II. BANUS FOOTBALL CENTER MARBELLA Eric Puerto; Jorge Álvarez (Tahiru, min. 80), Bernardo, Puñal, Soto, Marcos Olguín, Dorian (Fermín Ruiz, min. 80), Ohemeng (Genar Fornés, min. 66), Callejón, Edwards (Marcos Peña, min. 66) y Álex López (Javi Duarte, min. 87)

Eric Puerto; Jorge Álvarez (Tahiru, min. 80), Bernardo, Puñal, Soto, Marcos Olguín, Dorian (Fermín Ruiz, min. 80), Ohemeng (Genar Fornés, min. 66), Callejón, Edwards (Marcos Peña, min. 66) y Álex López (Javi Duarte, min. 87) RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Dani Romero; Alberto Vela (Antonio Domínguez, min. 57); Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde (Davinchi, min. 33), Zelu (Carlos Becken, min. 74); y Caye Quintana (Nico Njalla, min. 74)

Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Dani Romero; Alberto Vela (Antonio Domínguez, min. 57); Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde (Davinchi, min. 33), Zelu (Carlos Becken, min. 74); y Caye Quintana (Nico Njalla, min. 74) GOLES 0-1, min. 6: Caye Quintana; 1-1, min. 14: Marcos Olguín; 2-1, min. 41: Soto; 3-1, min. 86: Marcos Olguín

0-1, min. 6: Caye Quintana; 1-1, min. 14: Marcos Olguín; 2-1, min. 41: Soto; 3-1, min. 86: Marcos Olguín ÁRBITRO Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov (colegio balear). Amonestó al locales Dorian, Soto y Eric Puerto y a los visitantes Zelu, Raúl Navas y Dani Romero, a éste en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 30. Y también expulsó en el minuto 44 con roja directa al meta suplente del Decano Guillermo Centurión, que estaba en el banquillo, además de en el 68 a Rubén Serrano y al entrenador del conjunto albiazul, Raúl Galbarro, y en el 45 a Manuel Beaus, miembro del cuerpo técnico del Decano