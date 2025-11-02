Crónica del Recreativo- Atlético Malagueño: Morilla ve la botella medio llena; la afición medio vacía (1-0)

En la vida, a menudo, todo es cuestión de perspectiva, y tras la disputa de la novena jornada cada quien puede ver la botella de una forma. El Recreativo de Huelva ganó 1-0 al Atlético Malagueño, fue el único de la zona alta en vencer, encadenó su segundo triunfo por primera vez en toda la temporada y está segundo en la tabla, a un punto del CD Extremadura.

Tan cierto es esto como el Decano firmó un duelo muy lejos de las expectativas generadas. Se habla semana tras semana de convencer, de sacudirse la ansiedad y dar el nivel que se le presupone al equipo, y la realidad es que al conjunto albiazul no le sale un partido redondo, empiece como empiece. Viene llegando a los últimos minutos sufriendo, encajando derrotas como ante el Xerez, o temiendo el mismo desenlace, como este domingo ante colista.

La afición albiazul se relamía y esperaba una goleada cuando Álex Bernal marcó en el minuto 2 y Caye se disponía en el 21 a lanzar el penalti que acabó fallando. Después se produjeron muchas más llegadas, centros y contataques, pisando área y una otra vez. Pero no chutó lo suficiente entre los tres palos y cuando lo hizo no acertó. No fue el día del pichichi Caye Quintana, siempre trabajador y dispuesto. Lo que al descanso pudo ser un resultado amplio acabó siendo por la mínima.

Y a partir de ahí el Recre se fue diluyendo en su dominio con cierto engaño y el rival se fue dando cuenta de que no le mataban y que podría acabar él matando. Los últimos minutos, la grada sufrió más de lo debido y cuando se sacudió el susto gritó y pidió que Pedro Morilla se fuera. Éste dijo que no escuchó nada, que respeta a la afición, pero que él estaba centrado en un partido en el que su equipo hizo méritos de sobra para ganar. Puso el acento en el esfuerzo, las ocasiones generadas y lo que dicta la tabla, mientras que la afición vio un capítulo más en la colección de encuentros duros de digerir en el Nuevo Colombino. Uno salió del coliseo albiazul con la botella medio llena y otros muchos con la suya medio vacía.

El técnico albiazul Pedro Morilla apostó por un once casi idéntico al que ganó en La Unión, entró en el lateral diestro Alberto Vela por el sancionado Néstor Senra. De este modo, formaron David Gil; Alberto Vela, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Mario Da Costa, Javi Castellano, Álex Bernal, Arcos; Roni y Caye Quintana. En el banquillo se quedaron Manu, Juancho, Montalbán, Iván Romero, Viedma, Paolo, Mena, Antonio Domínguez y Sebas Pineau.

Gol tempranero de Bernal

El conjunto albiazul empezó del mejor modo posible. Ya en el minuto 2 logró abrir el marcador. Bajó el balón en el área Roni y cedió atrás para Álex Bernal, que desde la frontal enganchó un remate inapelable para establecer el 1-0. Y poco después un balón en largo de Alberto Vela para Roni casi lo aprovecha el contrataque. En un momento acumuló varias llegadas.

Si ya de salida había distancias entre ambos equipos, esta situación tan adversa de inicio, complicaba aún más al Atlético Malagueño el partido. El Recreativo era consciente del nerviosismo y la mala racha de su rival y fue a por él, presionando alto y forzando sus errores. El filial del Málaga CF estaba nervioso y precipitado y en cualquier acción el Decano parecía listo para hacer el segundo. Pisaba área con facilidad y le faltaba terminar de afinar en los últimos metros.

Penalti fallado por Caye

En el minuto 21 el Recre tuvo en bandeja el 2-0, pero no lo aprovechó. El colegiado percibió un manotazo de Recio sobre Arcos y decretó penalti. El delantero isleño ajustó el tiro al palo izquierdo por bajo y el portero Andrés despejó con acierto con una buena estirada.

Y del posible 2-0 al posible 1-1. El Atlético Malagueño, que no dejaba de intentarlo, se encontró con su mejor ocasión para marcar. El portero palmerino, David Gil, muy atento, metió la mano tras un centrochut que se envenenó. Luego Bretón disparó alto tras una buena jugada de Hernández, que sorprendió a la zaga albiazul.

Alcanzado el minuto 40, un encuentro que parecía muy de cara para el Recreativo, realmente sólo iba 1-0 y el rival había logrado sacudirse puntualmente el dominio. El Decano adelantaba líneas sin elaborar mucho, buscando a la mínima cargar el área. Se fue al vestuario sin poder marcar y con la sensación de que pisó mucho el área y aparentemente fue mejor que su rival, pero no lo materializó en el marcador.

En la segunda parte el 2-0 volvió a estar cerca por medio de Caye. Mario Da Costa protagonizó una gran jugada por la banda derecha, dejó tumbado su par, se frenó y dejó el balón de cara a Caye Quintana, cuyo tiro se cruzó demasiado. Después el delantero isleño lo intentó de cabeza, pero Andrés detuvo bien.

Sin abrir brecha

Pasaban los minutos de la segunda parte y el Recre no terminaba de abrir brecha. Alcanzado el minuto 60 Pedro Morilla cambió las bandas y un mediocentro y dio entrada a Antonio Domínguez, Paolo y Pepe Mena por Arcos, Da Costa y Bernal. La incidencia que más se notó fue la de Domínguez, que tomó la responsabilidad de poner centros al área, aunque poco después Paolo puso una gran asistencia que casi convierte en gol Caye, que no llegó al segunda palo por muy poco. Luego vio amarilla por una entrada en la que se lesionó.

Pese a su mala fortuna de cara a puerta, sin él el Recre no volvió a disparar entre los tres palos. Pasado el minuto 80 Viedma alcanzó la línea de fondo por la izquierda, pero no encontró rematador.

El duelo parecía ya abocado a retener el resultado, en vistas de que el 2-0 se resistía. Pero en eso también tenía dudas el Recre. De hecho, su rival, pese a no estar mereciendo más pudo generar el empate. Adri López la puso desde la derecha y remató alto Rubén. Después David Gil tuvo que realizar una gran parada y la afición no aguantó más y se puso a pitar, porque venía más cerca el empate que el triunfo. Los ánimos se caldearon aún más y se gritó «Morilla vete ya». Quizás este lunes se vea todo con perspectiva, pero el mal sabor de boca al abandonar el estadio no se borra fácil y van unos cuantos.

ATLÉTICO MALAGUEÑO: Andrés Céspedes; Santaella, Arriaza, Otu Jr. (Ángel Mateo, m. 67), Ángel Recio, Seidu (Moussam, m. 61); Badiola, Ismael (Rubén, m. 61), Bretón (Adri López, m. 46); Juani (Cristian, Sarria, m. 80) y Hernández.

ÁRBITRO: Pablo Asensio (Colegio Extremeño). Amonestó en los locales a Alberto Vela, Álex Bernal, Caye Quintana, Pepe Mena; en los visitantes, a Recio, Bretón y Hernández

GOL: 1-0, m. 2: Álex Bernal