Crónica Recreativo-Lorca: La primera victoria en casa llega a golpe de ambición (2-1)

A la tercera fue la vencida. El Recreativo de Huelva por fin ganó en casa, para alegría de su afición que dio, como siempre, un gran ambiente al Nuevo Colombino e impulsó a su equipo a la victoria. Esta vez las palmas y cánticos fueron alas y una presión para los jugadores albiazules, que se mostraron muy decididos de que hoy era el día de ganar. Superaron por 2-1 al Lorca Deportiva con un doblete de Caye Quintana, todo un referente. El delantero isleño abrió el marcador en el minuto 11, empató en el 60 con un zurdazo Willy y de nuevo el máximo realizador albiazul marcó al trasformar un penalti en el 65.

El marcador no se movió más pero bien pudo hacerlo a favor del Decano, que una y otra vez buscó el marco rival. Disfrutó de constantes llegadas y muchas fueron ocasiones de gol. La falta de puntería y de acierto en el último pase le privó a los albiazules de una renta mayor.

Todo pareció partir de la actitud. El Recre realizó un partido muy enérgico, en el que fue en todo momento a por su rival, sin especular ni templar esfuerzos. Estuvo intenso, batallador y muy vertical. A falta de construir con pausa, se empeñó en desbordar una y otra vez a su adversario con balones al espacio y jugadas de peligro generadas por una buena presión. Ante este empuje el Lorca poco pudo hacer más que defenderse lo mejor posible. Aún así logró crear dudas con la jugada aislada que acabó en el empate.

El técnico del Recre, Pedro Morilla, revolucionó su once con cinco cambios con respecto al equipo inicial ante el Linares. Fueron novedad Álex Carrasco, Alberto López, Iván Romero, Javi Castellano, que debutaba y Arcos por Néstor Senra, Dani Romero, Álex Bernal, Antonio Domínguez y Mario Da Costa. No entraron en la convocatoria el lesionado Sebastien Pineaud ni Malam Camará ni tampoco Roni y Viedma, que fuera duda hasta última hora.

Todos los jugadores que fueron novedad aprovecharon la oportunidad y dieron una más que grata impresión. Carrasco en el lateral diestro fue una arma muy letal y asistió a Caye y en el flanco izquierdo también lo intentó Alberto López. Castellano, al margen de su pronta tarjeta, aguantó los 90 minutos para guardar las espaldas a sus compañeros, como Iván Romero y Arcos fue el más incisivo de todos en posiciones atacantes. Entre los que repetían, Paolo lo intentó una y otra vez, pero no tuvo la fortuna que tuvo de cara a puerta Caye Quintana, que ya suma cinco goles.

Caye Quintana abre el marcador

El Recreativo buscó de salida con ahínco el marco de un rival que no se echó atrás y fue a la batalla por la posesión de balón. En un par de ocasiones los jugadores albiazules lograron filtrar buenos balones, pero se señaló fuera de juego. En una José Carlos conectó con Alberto López y en otro Arcos lo hizo con Caye Quintana. Ya en el minuto 11 Álex Carrasco puso un gran balón desde la derecha y en área pequeña el delantero isleño metió el pie para batir a Ernestas y establecer el 1-0.

Tras el gol el Decano se relajó algo y lo intentó aprovechar su rival. El equipo murciano quiso reaccionar y sobre el minuto 21 realizó una gran combinación que culminó con un gran disparo Morros, que despejó con una buena intervención Jero Lario.

No obstante, el Recre volvió a apretar para buscar el segundo gol, con un Paolo muy activo. El canterano albiazul realizó una gran acción en banda por la izquierda. Regateó a su par, Escobar, y llegó a línea de fondo, pero su centro fue demasiado largo y no encontró rematador. Luego volvió a regatear a dos jugadores rivales y conectó con Alberto López, pero la jugada acabó con un pase que no recogió nadie.

Sobre el minuto 40 volvió a repetirse la conexión Arcos-Caye. Regate del sevillano y pase al delantero isleño, cuyo disparo se estrelló en Saturday y acabó en un córner que después quedó en nada.

Caye, cerca del 2-0

El Recreativo salió muy enchufado y pudo hacer el 2-0. Robó Pepe Mena, puso un gran pase y remató demasiado cruzado Caye Quintana. Luego Alberto López puso un centro al área y Paolo disparó alto y poco después, Arcos protagonizó un disparo bien dirigido desde la medialuna del área, que repelió Ernestas con un paradón. También lo intento nuevamente con un disparo Paolo.

El Decano atacaba el área una y otra vez. No elaboraba demasiado e iba a morder con una presión alta para recorrer menos metros hacia la portería. Sus balones largos estuvieron bien dirigidos en la mayoría de los casos, pero faltaba más acierto en el último pase y en los remates para hacer justicia en el electrónico.

En mitad del dominio del Recre, en el que parecía que el segundo iba a llegar tarde o temprano, el Lorca logró empatar en una jugada aislada. Willy empató con un zurdazo tremendo. Recibió, se giró y adentrándose en el área desde el borde soló un latigazo inalcanzable para Lario.

El Recre quiso devolver el golpe rápidamente y encadenó varios disparos en torno al marco rival, con varios defensas bajo palos, pero no no acertó a marcar.

Doblete de Caye de penalti

Antes de que las dudas se extendieran, el delantero isleño Caye Quintana apareció de nuevo para trasformar un penalti señalado por un manotazo de Sergi sobre Arcos. En el minuto 65 convirtió la pena máxima con suspense. El portero Ernestas rozó el tiro y el balón dio en el palo y botó más allá de la línea de gol, pero el propio atacante onubense remachó por si las moscas.

A partir de ahí, con más tranquilidad pero advertidos con lo ocurrido anteriormente, de que en cualquier jugada podría empatar el rival, el Recre insistió para poner más distancia en el marcador. Poco después del 2-1 pudo llegar al tercero en una contra clara. Caye Quintana cabalgó la banda izquierda y tuvo opciones de poner el balón en el segundo palo, donde llegaba un compañero solo, pero repelió la defensa.

Los minutos fueron pasando y la victoria parecía que no iba a escaparse, pero no se terminaba de matar el encuentro ante un rival que no bajaba los brazos. El Recre era superior y pisaba área con regularidad, pero el gol de la tranquilidad no llegaba. Los cambios contribuyeron a mantener la presión alta y la capacidad para seguir atacando, con hombres como Antonio Domínguez y Da Costa, pero el 2-1 se quedó ya fijo.

La afición albiazul disfrutó con la victoria, la que venía esperando desde las dos jornadas anteriores, la que esperan que sea el signo más habitual cada vez que el Nuevo Colombino ruja, sea cual sea el rival.

RECREATIVO DE HUELVA-LORCA DEPORTIVA (2-1) QUINTA JORNADA GRUPO IV SEGUNDA RFEF. NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Jero Lario; Álex Carrasco (Néstor Senra, m. 58), Bonaque, José Carlos, Alberto López (Dani Romero, m. 80); Javi Castellano (Álex Bernal, m. 58), Pepe Mena (Antonio Domínguez, m. 58), Iván Romero; Arcos, Paolo; Caye Quintana (Mario Da Costa, m. 76)

Pablo Gargantilla (Colegio Extremeño). Amonestó en los locales a Javi Castellano, Álex Carrasco y al técnico Pedro Morilla; en los visitantes a Acevedo, Sergi, Dani Albiar, Andrés Carrasco, Willy. GOLES: 1-0, M. 11: Caye Quintana; 1-1, M. 60: Willy; 2-1, M. 65: Caye Quintana (p)