Directo
Recreativo de Huelva - Lorca en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026
El Decano busca la primera victoria en casa con cinco novedades en su once inicial
A calmar la sed de victoria del Nuevo Colombino (12.00 horas, online)
Pedro Morilla sigue creyendo en su modelo y avisa de que «todos los rivales van a venir como Puente Genil y Linares»
Huelva
El Recreativo de Huelva recibe este domingo a partir de las 12.00 horas al Lorca Deportiva con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada como local, tras perder previamente con el Puente Genil (1-2) y empatar con el Linares.
El Decano, situado en la quinta plaza con 7 puntos, se mide a un rival que aún no ha ganado esta temporada y que suma dos empates en cuatro partidos. Con este balance está en descenso, empatado con otros tres equipos.
El ambiente del Nuevo Colombino volverá a ser un factor a tener en cuenta en el partido, por lo que supone de impulso para los futbolistas albiazules y a la vez como elemento de presión y exigencia.
Revolución en la alineación del Decano. El once albiazul presenta cinco novedades, con cambio de laterales y tres entradas en el centro del campo.
Sigue el minuto a minuto del partido en nuestro directo:
Gol del Recreativo!
Centro de Álex Carrasco, la deja pasar Bonaque y mete la puntera Caye Quintana con calidad para marcar su cuarto gol. 1-0 y alegría en el Nuevo Colombino.
Nuevo gran pase y fuera de juego
Gran pase desde la derecha de Antonio Arcos, que conectó con Caye Quintana, pero el colegiado señaló fuera de juego.
El once del Decano
Primera amarilla del partido para el debutante Javi Castellano
El centrocampista, que debuta como albiazul esta temporada, ha visto la primera tarjeta amarilla del partido en el minuto 5, muy pronto.
Fuera de juego
Pase en largo de José Carlos y control de Alberto López dentro del área pero en posición ilegal.
Primera jugada de peligro
Buen balón filtrado para Paolo, que cayó en su pugna por controlar el balón con los centrales
Arranca el partido en el Nuevo Colombino
Ya rueda el balón en el duelo entre el Recreativo de Huelva y el Lorca Deportiva.
Once del Lorca
Forman el once del Lorca Ernestas; Heredia, Tafalla, Saturday, Morros, Jaime Escobar, Willy, Álvaro Martínez, Acevedo, Sergi; y Naranjo.
En el banquillo se quedan Fran Árbol, Soler, Carrasco, Dani Albiar, Spinman, Fromsa, Kiko, Gabri López y Tomás Inglés.
Cinco novedades en el once albiazul
Con respecto al último partido de Liga ante el Linares en casa, Pedro Morilla ha realizado cinco cambios. Juegan ahora de inicio ante el Lorca Álex Carrasco, Alberto López, Iván Romero, Javi Castellano y Arcos por Néstor Senra, Dani Romero, Álex Bernal, Antonio Domínguez y Mario Da Costa.
El técnico recreativista cambia los dos laterales y también refuerza el centro del campo con tres piezas nuevas.
Ya hay alineación del Recre
El once albiazul lo forman Jero Lario; Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Paolo, Mena, Iván Romero, Javi Castellano, Arcos; Caye Quintana
En el banquillo se quedan David Gil, Leo Mascaró, Néstor Senra, Dani Romero, Álex Bernal, Alberto Vela, Almeida Da Costa y Antonio Domínguez.
Finalmente no entró en la convocatoria Roni ni Viedma ni Malam Camará, ni la baja ya confirmada de Sebastien Pineaud.
Álex Carrasco: «A cualquier jugador le gustaría sentir esta presión»
Así habló esta semana en rueda de prensa el jugador del Recreativo.
Hoy cumple años Sivianes, leyenda del Decano
La opinión del entrenador del Recreativo
Pedro Morilla sigue creyendo en su modelo y avisa de que «todos los rivales van a venir como Puente Genil y Linares»
La previa del partido
Previa Recreativo-Lorca: A calmar la sed de victoria del Nuevo Colombino (12.00 horas, online)
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión