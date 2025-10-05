Recreativo de Huelva - Lorca en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva recibe este domingo a partir de las 12.00 horas al Lorca Deportiva con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada como local, tras perder previamente con el Puente Genil (1-2) y empatar con el Linares.

El Decano, situado en la quinta plaza con 7 puntos, se mide a un rival que aún no ha ganado esta temporada y que suma dos empates en cuatro partidos. Con este balance está en descenso, empatado con otros tres equipos.

El ambiente del Nuevo Colombino volverá a ser un factor a tener en cuenta en el partido, por lo que supone de impulso para los futbolistas albiazules y a la vez como elemento de presión y exigencia.

Revolución en la alineación del Decano. El once albiazul presenta cinco novedades, con cambio de laterales y tres entradas en el centro del campo.

Sigue el minuto a minuto del partido en nuestro directo:

Actualizar Actualizado Hace 1 minuto

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}