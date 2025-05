David del Pozo señala que los futbolistas del Recreativo «lo hemos pasado mal en el día a día junto a nuestras familias»

El centrocampista del Recreativo de Huelva David del Pozo ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino y comenzaba reconociendo que «la semana es jodida y estamos dolidos por lo que pasó en el partido ante el Marbella y ahora tenemos que levantar la cabeza, dar una buena imagen el sábado y lograr los tres puntos». Y es que el descenso albiazul a la Segunda RFEF es inminente y el choque de este sábado ante el Mérida es poco menos que un 'castigo' ya para los futbolistas de la plantilla albiazul.

«Entendemos a la afición porque nosotros somos los primeros que querríamos estar luchando por otras cosas y lo pasamos mal en el día a día junto a nuestras familias. Entendemos su enfado y en estos dos partidos debemos intentar ganarlos y quedar lo mejor en la clasificación porque en el fútbol no se sabe luego lo que puede pasar con los descensos. Y después siempre que uno se pone esta camiseta debe ser profesional y dar el cien por cien», comentaba.

El madrileño recalcaba también que «es duro porque a principio de temporada nadie pensaba que íbamos a estar así, y más como se ha dado la temporada. Tenemos que hacer autocrítica a nivel individual y colectivo para mejorar de cara al próximo año». Y no daba pistas a nivel personal sobre su futuro pero todo apunta a que se marchará del Decano una vez que acabe su contrato el próximo 30 de junio: «Estoy centrado ahora en terminar bien el año aquí y ya se verá lo que pasará en el futuro».

A diferencia de la pasada campaña, Del Pozo no ha tenido olfato goleador pese a haber gozado de claras oportunidades. Al respecto, se sinceraba diciendo que «le doy vueltas a muchas situaciones de gol claras que he tenido y que tenía que haberlas metido. Eso es así. El más dolido soy yo porque uno siempre quiere ayudar al equipo y si hubiese metido esas ocasiones habrían sido goles y puntos y posiblemente no estaríamos en esta situación. Yo soy el primero que soy autocrítico conmigo mismo y tengo que hacer una reflexión de los errores que he cometido para mejorar de cara al futuro».

Falta de acierto y de fortuna

El centrocampista considera que al Decano le ha faltado fortuna y no haber sido tan perjudicado por los arbitrajes. «Nos ha faltado acierto y suerte, y también ha habido algunas decisiones por ahí que no sebamos muy bien cómo han sido. El otro día vi un partido del filial de la Real Sociedad contra la Ponferradina y el mismo tiro de Antonio Domínguez contra el Ibiza da en el larguero y después en el portero y se mete dentro, pero la nuestra no entró. Cuando no ha estado, no ha estado para nosotros. Lo hemos dado todo y lo hemos intentado, pero no nos ha dado», apuntó.

Sobre el colegiado del pasado domingo en Marbella, que también había dirigido anteriormente otros partidos del Recre, Del Pozo matizaba dolido que «a mí no me gusta hablar de los árbitros porque creo que la situación en la que estamos después de tantas jornadas nos la hemos merecido nosotros. Pero es verdad que el gol que me anula contra el Betis Deportivo creo que es legal, y el otro día hubo varias situaciones en las que le dije al árbitro que no quiero que me de pero tampoco que me quite. Ha habido ocasiones en las que los árbitros han sido duros con nosotros y uno intenta evadirse pero no es fácil».