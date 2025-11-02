Funes: «En la primera parte nos han perdonado»

Juan Francisco Funes, técnico del Atlético Malagueño, comentó sobre la derrota por 1-0 ante el Recreativo de Huelva que vio «una película que ya conocemos este año de más veces. Es una pena. Hemos competido en todos los partidos. Pagamos muy caros los errores». Consideró que «en la primera parte intentamos acumular gente dentro para la segunda jugada y defendimos mal. En la segunda parte fuimos un equipo más reconocible en cuanto a juego».

Agregó que «en la primera parte nos han perdonado. Llo hemos intentado con más corazón que cabeza. La parte positiva en que la primera mitad terminamos vivos tras un gol en el primer minuto y el lastre que llevamos. Los jugadores han mantenido la compostura y han ido creciendo. Cuando hemos pasado a línea de cuatro hemos jugado mejor».

Valoró también la entrada de Adri tras mucho tiempo lesionado, una «gran noticia». «Verlo jugar a ese nivel es muy emocionante», aseguró.