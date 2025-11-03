Huelva24 y Albiazules se unen para ofrecer la mejor información del Recreativo

Huelva24.com y Albiazules.es forjan una alianza para ofrecer la mejor información del Recreativo de Huelva. El periódico digital onubense, referencia en la actualidad de la provincia, integrará a partir de ahora el contenido del portal especializado en la información y análisis del Decano del fútbol español y su cantera.

De este modo, los lectores ven ampliada su oferta diaria con más noticias sobre el día a día de la entidad recreativista, la última hora, videos de ruedas de prensa, entrevistas y una cobertura reforzada los días de partido. Todo lo que pueden leer en Albiazules.es, lo encontrarán también en la portada de Huelva24 y su sección Recreativo, junto a sus informaciones más destacadas.

Manu López, director de Albiazules, ha valorado como «un paso importante» el acuerdo con Huelva24, que ha considerado «una recompensa al trabajo de tantos años» de seguimiento y especialización en la actualidad del Recreativo, con el que ha logrado erigirse como el líder indiscutible de las webs dedicadas al deporte onubense.

Ha asegurado que en su opinión ambas partes salen reforzadas con el acuerdo y por su parte se felicita por contar con «el respaldo de un grupo de comunicación tan importante» como Vocento y del que para él es «el diario digital referencia en la provincia», a los que ahora va a aportar todo su buen hacer desde «la máxima humildad».

Dos proyectos con trayectoria paralelas en el mundo digital

Las dos cabeceras que ahora confluyen en un mismo proyecto han seguido hasta ahora trayectorias paralelas. Huelva24.com comenzó su andadura el 14 de abril de 2011 con la intención de ofrecer un conocimiento de la actualidad rápida y profesional en el incipiente panorama de información digital en la provincia. En diciembre de 2022 se integró en Vocento para continuar su crecimiento y reforzar la apuesta del grupo por extender su presencia a todas las provincias andaluzas. Ahora ofrece en su portada la mejor información local, provincial, regional, nacional e internacional en diferentes secciones, con una atención extra para el equipo de fútbol del que se sienten orgullosos todos los onubenses.

Por su parte, Albiazules inició su andadura en 2009, con la actualidad del Recreativo de Huelva y su cantera como gran foco informativo en el día a día. La antesala de este proyecto, liderado por Manu López, se encuentra en Fororecre, un espacio de éxito en Internet donde se congregaban los aficionados para informarse, opinar y debatir cuando aún no se habían extendido las redes sociales. En este formato, López comenzó a recopilar los contenidos más interesantes publicados en prensa, radio y televisión, un pilar a partir del cual nació Albiazules, que ofreció posteriormente una información con criterio propio, con un especial cuidado en los textos y las fotografías que han sido su sello hasta el día de hoy.