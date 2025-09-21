Mikel Llorente, entrenador del Estepona: «El gol nos cayó como una losa»

El Recreativo de Huelva se impuso 0-1 ante el Estepona y el técnico del conjunto local, Mikel Llorente, hizo énfasis en que la efectividad albiazul fue la clave para que se llevaran los tres puntos.

«Antes de encajar el gol ya teníamos dificultades en el partido y el gol nos cayó como una losa y al equipo le cuesta», reconoció el entrenador del conjunto malagueño, en declaraciones recogidas por Recre.org.

Llorentemanifestó que «esto es cuestión de efectividad. No es de más posesión u ocasiones. Hemos tenido las ocasiones suficientes como para irnos en ventaja al descanso y cuando no aprovechas tu momento el rival lo va a tener y ellos han acertado a balón parado, situaciones en las que nos estamos desajustando. Nuestra respuesta ante eso siempre va a ser trabajar, trabajar y trabajar».

«Estamos haciendo bastantes cosas mal», indicó el técnico en su análisis postpartido, pues tras tres jornadas sólo ha sumado un punto. «La solución es trabajar e intentar reproducir las situaciones de partidos para que en lugar de errar vayan dentro y seamos capaces de ser efectivos. Con un resultado a favor sea todo más sencillo», sentenció.

Acabó diciendo que «el equipo tiene que dar un paso y a partir de ahí seremos capaces de enganchar a la afición».