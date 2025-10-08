Revelación Iván Moreno: «Mis compañeros tienen una calidad increíble y es súper fácil jugar con ellos»

El centrocampista del Recreativo de Huelva Iván Moreno fue de los jugadores más destacados en el triunfo por 2-1 ante el Lorca Deportiva en el día en el que estrenaba titularidad en lo que va de temporada.

«Estoy muy contento. Venía trabajando para tener esta oportunidad y creo que la aproveché. De eso se trata, de trabajar todos los días para estar bien luego en los partidos. El otro día me encontré muy bien con Javi Castellano al lado y al final esto es fruto de todo el trabajo que se hace durante la semana porque el domingo se trata de recoger los frutos», señalaba.

Sobre los compañeros que tiene en su demarcación y la competencia sana que hay en la plantilla albiazul, apuntaba que «hay mucha gente que han jugado en categorías superiores y estoy intentando aprender de ellos. Estoy súper orgulloso y me hacen subir el nivel. En mi posición están Álex Bernal, Pepe Mena o Javi Castellano y al final tienes que coger lo mejor de cada uno. Tienen una calidad increíble y es súper fácil jugar al lado de ellos. Somos un grupo de diez y me siento cómodo con todos los que juegue al lado. Yo al equipo puedo darle trabajo sobre todo y sé que tengo que seguir de la misma manera que en la pretemporada».

El centrocampista sevillano valoraba de manera muy positiva la consecución de la primera victoria de la campaña en el Nuevo Colombino: «Creo que a la plantilla nos vino muy bien la victoria y hemos vuelto a recuperar la alegría en los entrenamientos. Ya era hora de que nos entrara la pelota y ganáramos en casa. La necesitábamos y nos vendrá bien para afrontar los próximos partidos que tenemos ahora. Creo que los tres partidos que hemos jugado en casa hemos sometido a los tres rivales al máximo aunque no puedes estar los 90 minutos sometiéndoles. Nos faltaba un poco de fortuna y el domingo pasado la encontramos».

Trabajo defensivo

Sobre el hecho de que el Decano ha encajado goles en los tres partidos jugados en su estadio, le restaba dramatismo. «Pienso que el trabajo defensivo se está haciendo muy bien pero es verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte. El Lorca llegó sólo una vez y nos hizo un golazo, pero no hizo más peligro, y ante ese tipo de jugadas no puedes hacer nada», comentó.

Por último, sobre la visita liguera de este domingo a las 12.00 horas a la Deportiva Minera, Iván Moreno destacaba que «será un partido muy físico y puede ser que la balanza para uno u otro esté en las segundas jugadas o en las acciones a balón parado, así que tenemos que estar muy concentrados».