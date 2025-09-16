Varios de los 'pufos' del Recreativo de la pasada temporada encuentran acomodo en categorías superiores

Al igual que sucedió a la conclusión de la temporada 2020/21, saldada con un doble descenso del Recreativo de Huelva a la Tercera RFEF, en esta ocasión, tras bajar el Decano el pasado verano a la Segunda RFEF, también buena parte de los jugadores de dicha plantilla han encontrado en las últimas semanas de manera en muchos casos sorprendente acomodo en clubes de superior categoría a la que está compitiendo el equipo onubense.

El lateral zurdo Davinchi, como estaba cantado tras su explosión siendo tan joven y su prometedor futuro, firmó por el Getafe de Primera División, con el que está teniendo bastante protagonismo en las primeras jornadas de la máxima competición nacional.

Otros jugadores también era muy posible que siguieran militando esta campaña en la Primera RFEF debido a su cartel y pese a que casi ninguno de ellos ofreció un buen rendimiento en el pasado curso en la escuadra albiazul. Así, por ejemplo Rubén Gálvez firmó por el Teruel, Rubén Serrano y Dani Perejón por el Cartagena, Luis Alcalde por el Marbella y David del Pozo por el Ibiza.

Sí que sorprenden otros casos de futbolistas que fracasaron en el Recre y que esta campaña están jugando en la Primera RFEF, es decir, en una categoría superior a la que milita el Decano. Uno de ellos es el centrocampista César Moreno, que en el equipo onubense disputó a bajo nivel 20 partidos, 12 de ellos como titular, y que ahora viste la camiseta del Ourense, con el que sólo ha gozado hasta la fecha de 30 minutos en la derrota cosechada por el cuadro gallego por 1-2 frente al Talavera.

César Moreno en el choque que el Decano disputó ante el Sevilla Atlético la pasada temporada alberto díaz

David Soto, que en el Recre jugó 24 jornadas de liga, diez de ellos como titular, anotando dos goles, firmó en verano por el Tarazona. Allí ha disputado 17 minutos en dos de los tres partidos de la competición, nueve en la victoria por 1-0 contra el Antequera y otros en la derrota sufrida por 2-1 ante el Torremolinos.

También firmó en verano por el Tarazona Sergi Armero, que venía de hacer tres tantos en 25 encuentros, ocho desde el inicio, con la camiseta del Decano. En su nuevo conjunto vio puerta en la derrota cosechada por 2-1 contra el Torremolinos. Está gozando de la confianza de su entrenador ya que lleva disputados 222 minutos y ha sido siempre titular, con 63 ante el conjunto malagueño, 85 en el traspiés por 1-0 frente al Hércules y otros 74 en la victoria por la mínima (1-0) ante el Antequera.

Njalla y Cerrudo

Por su parte, Nico Njalla, que venía de marcar dos dianas en 25 choques de liga, 17 como titular, en el Recre, se comprometió hace algunas semanas con el Antequera de la Primera RFEF, en el que Abel Gómez ha vuelto a ser su entrenador. El interior africano sólo ha jugado por ahora 20 minutos en la derrota por 1-2 contra el Alcorcón y su equipo marcha colista en la tabla.

Y el argentino Juan Cerrudo, que fracasó en el Recre jugando únicamente 11 partidos, dos desde el inicio, ya lleva cuatro encuentros disputados con el Chaco For Ever de la Primera Nacional de su país.