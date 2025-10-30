El portero 'capillita' del Recreativo: «Para mí Dios es fundamental y lo afronto todo tan tranquilo porque tengo su respaldo»

El joven cancerbero del Recreativo de Huelva David Gil se estrenó con buen pie como titular en partido oficial con el Decano en el triunfo logrado el pasado fin de semana contra La Unión Atlético (0-1), algo que le hacía mostrarse muy satisfecho esta mañana en la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento.

«Estoy muy contento. Al principio estaba un poco nervioso pero conforme fue pasando el partido se me fueron quitando los nervios y me sentí bien. Sabía que era un partido importante pero yo soy un jugador tranquilo y pienso que el trabajo ya está hecho y que en los encuentros tiene que salir», resaltaba.

Daba una de las claves de por qué, a su juicio, le están saliendo bien las cosas en su carrera y por qué aparenta ser tan tranquilo y seguro bajo palos: Para mí Dios es fundamental y yo voy a misa todos los fines de semana y entre semana cada vez que puedo al Rocío, así que pienso que pase lo que pase es porque él lo quiere. Por esto lo afronto todo tan tranquilo, porque pienso que tengo el respaldo suyo. Ya he dicho muchas veces que ese es el motivo principal por el que juego tan tranquilo«.

Se ve preparado para ser titular este domingo (Nuevo Colombino, 16.00 horas) ante el Atlético Malagueño. «Jero Lario está cada vez mejorando más de su lesión y no sé si llegará al fin de semana. Yo sigo trabajando y preparado por si me toca de nuevo la oportunidad, y si juega Jero o Manu pues les animaré desde fuera. Si me toca jugar será un orgullo y un lujo jugar en el equipo de tu tierra y más en el Nuevo Colombino delante de tanta afición. Creo que es lo más cercano al fútbol profesional de Primera y Segunda División que hay en esta categoría», comentaba el portero nacido en La Palma del Condado.

"Yo vine aquí a trabajar con humildad"

Por último, sobre si hay debate en la portería albiazul sobre si él o Lario deben ser titulares en el Recre, David Gil explicaba que «yo vine a trabajar con humildad y que el trabajo pusiera en su sitio las cosas y que pasar lo que tuviera que pasar. No me esperaba que me fueran a ir tan pronto tan bien las cosas pero se ha dado así. Tampoco es plato de buen gusto tener que entrar por la lesión de un compañero y lo que me queda es seguir trabajando y si hay debate fuera nosotros estamos al margen y el que decide es el entrenador».