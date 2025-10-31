Pedro Morilla: «En casa tenemos que quitarnos la ansiedad y las prisas de querer ganar sí o sí»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo, que hoy cumple 53 años, ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento para hablar del partido de este domingo en casa ante el Atlético Malagueño a partir de las 16.00 horas.

«Están todos bien excepto Álex Carrasco que sigue con su recuperación», comentaba sobre la enfermería albiazul confirmando que Alejandro Viedma y Sebastien Pineau también pueden formar parte de la convocatoria: «Están entrenando con el grupo aunque ellos tienen menos bagaje en cuanto al resto de compañeros porque han estado bastante tiempo lesionados. Viedma lleva dos meses sin ritmo competitivo por ejemplo, pero ya están aptos para debutar cuando se les necesite».

El míster albiazul no descartaba que Jero Lario, que no pudo actuar el pasado domingo ante La Unión Atlético por lesión, pueda jugar frente al filial del Málaga, aunque en caso de no poder hacerlo volvía a recordar que tiene plena confianza en las prestaciones del palmerino David Gil.

Así, explicaba que «Jero Lario hoy ha salido al campo y mañana habrá que valorar su estado físico junto con el departamento médico. David Gil hizo un buen partido el otro día, como los venía haciendo también Jero, y ya el domingo desde el cuerpo técnico tomaremos la decisión de quien jugará de inicio. Tenemos toda la confianza en David porque es muy bonita noticia que en su debut en un campo complicado lo hizo perfectamente. Jero es un gran portero y David también. Hasta ahora había jugado Jero y el otro día David lo hizo fenomenal, que para nosotros es estupendo porque lo vemos entrenar a diario y está evolucionando. Y Manu Fernández también es un portero de futuro y está entrenando con nosotros. La portería del Recre está bien cubierta con ellos».

Morilla no se fía del Atlético Malagueño pese a que sólo lleva dos puntos de 24 posibles, lo que le hace ser a día de hoy el peor de los 90 equipos que compiten en los cinco grupos de la Segunda RFEF: «Los partidos de casa son nuestro hándicap a día de hoy en liga. El grupo está entrenando muy bien y los chavales están con mucha motivación de que llegue este partido y trataremos de ser humildes y el equipo que queremos ser en casa para que no se nos escapen los puntos en casa como en el último partido. Sabemos que el rival que tenemos enfrente todavía no ha conseguido la victoria pero es un buen equipo, con buenos jugadores y dinámico, y si le dejamos hacer el partido que ellos quieren será complicado. Va a ser un rival atrevido que prácticamente no ha cambiado su forma de jugar en lo que va de campeonato. Algunos de sus futbolistas tienen talento y los veremos en unos años en el fútbol profesional. En varios tramos de los partidos se lo han puesto complicado a los rivales con los que han jugado. Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas, que sobre todo es lo que nos está faltando aquí en el Nuevo Colombino. Trataremos de que ellos no estén cómodos con el balón, porque si nos lo quitan les gusta ser protagonistas y llegar arriba».

Nuestro entrenador Pedro Morilla cumple 5️⃣3️⃣ años en el día de hoy 🎂



¡Feliz cumpleaños, míster! 💙#DondeElFutbolEmpieza #DecanoDelFutbolEspañol pic.twitter.com/AGlh9LryLN — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 31, 2025

Al preparador del Decano le gustaría ganar y además convencer, aunque lógicamente piensa que lo prioritario es lograr los tres puntos. «El equipo fuera de casa está dando la cara y sacando resultados bastante buenos en campos complicados, pero aquí estamos fallando, aunque creo que no hicimos méritos para perder los partidos ante el Puente Genil y el Xerez CD. Debemos intentar que sea una costumbre que los tres puntos se queden aquí, y si encima puede ser con solvencia y buen juego, mucho mejor. En casa siempre hemos intentado llevar el peso del partido con balón y hemos creado ocasiones para haber tenido un mayor bagaje goleador. Estamos compitiendo bien en todos los partidos y dando todo lo que tenemos y en casa hay que quitarse esa ansiedad y esas prisas de querer ganar sí o sí. Es una losa importante para los futbolistas», recalcó.

El apoyo de la afición

Por último, Morilla pedía el apoyo del jugador número 12 indicando que «nuestra afición es súper importante para nosotros y aprovecho para pedir su apoyo desde el minuto uno porque son tres puntos muy importantes. Hay mucha igualdad en la competición y estamos viendo que hay equipos muy potentes y de un nivel alto en nuestro grupo y que por ejemplo han dado la cara esta semana en la Copa del Rey e incluso el Antoniano y el Extremadura han eliminado a rivales de categoría superior. Tenemos que centrarnos en trabajar bien durante la semana y jugar con tranquilidad. En la plantilla hay recursos de sobra para intentar que los tres puntos se queden aquí en cas este domingo».