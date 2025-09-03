La localidad costera vuelve a distinguir a personas y empresas que contribuyen a difundir el nombre de Punta Umbría con unos premios que se entregarán el jueves, 25 de septiembre.

La familia Carrillo Martín, la empresa Puntabus y Luis Miguel Sarrión Delgado serán los distinguidos este año con los Premios a la Promoción Turística 2025 de Punta Umbría, unos galardones con los que el ayuntamiento reconoce a «quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a que Punta Umbría siga siendo un destino atractivo, acogedor y con futuro».

La empresa Puntabus, con más de 17 años dedicados al transporte de viajeros, opera en toda la Costa de la Luz, Huelva, Sevilla y el Algarve portugués, mientras que a nivel local es un ejemplo de servicio «cercano y fundamental para la vida diaria de vecinos y visitantes», facilitando la movilidad dentro del municipio.

Por su parte, la familia Carrillo Martín regenta tres negocios: la Cervecería La Mezquita, situada en la calle Ancha esquina con Rosa de los Vientos; la Terraza de Juan, a escasos metros de la anterior, y Mariscos Carrillo, en la avenida de La Marina.

Por último, Luis Miguel Sarrión Delgado es un empresario puntaumbrieño que estudió uno de los ciclos formativos de Cocina y Gastronomía que se imparten en el Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés de la localidad, donde adquirió los conocimientos necesarios sobre técnica, creatividad y gestión en esta materia y que ha sabido emprender con éxito su propio negocio: la Brasería-Pulpería Semilla que se encuentra en uno de los locales de la urbanización Pueblo Andaluz. Recientemente ha asumido también la gestión del hotel apartamentos Seven Rooms, situado en la calle Ancha, por lo que «el reconocimiento a este joven empresario es también por su apuesta por la innovación y la modernidad».