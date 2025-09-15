El runrún: El esperpento de FC Play

Por si la derrota en el campo no fuera suficiente castigo, el estreno liguero del Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino se convirtió en una doble pesadilla para cientos de aficionados. La deportiva, por un 1-2 que nadie vio venir; la otra, la tecnológica, fue el auténtico esperpento perpetrado por la plataforma de pago FC Play, que ofreció una retransmisión que muchos no han dudado en calificar de «estafa« y »robo a mano armada«.

Las redes sociales se convirtieron en un clamor desde los primeros minutos del partido. Los que pagaron religiosamente sus 4,99 euros por ver al Decano se encontraron con una señal «patética», como la describía un seguidor, donde «no se veía una mierda». El motivo principal era una cámara con inteligencia artificial que parecía tener voluntad propia y un dudoso interés por el fútbol. «Menuda basura de cámara, enfoca a la grada y no se ve prácticamente nada el partido», lamentaba un recreativista resumiendo el sentir general. Y es que la pelota, ese objeto redondo que protagoniza este deporte, apenas aparecía en pantalla.

Se avecina quejas de parte de la afición del #Recre.



Esta es la señal de @FootballClub ahora mismo. Imagen muy oscura y encima con una cámara IA. pic.twitter.com/ePbZWxb8Ww — Fran Oliva (@FranOliva1993) September 14, 2025

Para rizar el rizo del absurdo, la narración corría a cargo de un comentarista con un marcado acento argentino que, muy probablemente, se encontraba a miles de kilómetros de Huelva. El pobre hombre hacía lo que podía para ponerle emoción a lo que le llegaba a su pantalla, una señal penosa en la que la cámara iba completamente a lo suyo, más interesada en las reacciones del público que en las jugadas sobre el césped. Demasiado hizo con intentar adivinar lo que ocurría.

La indignación fue creciendo hasta que, para colmo, la emisión se cortó por completo en el minuto 37 de la primera mitad. «Para coger el dinero sí, muy eficaces», denunciaba un aficionado, mientras la pregunta que se repetía como un eco era «¿cómo hago para que me devolváis el dinero?». Evidentemente, se trata de recuperar el dinero ante un servicio que no se ha prestado. Ahora, muchos esperan que el Recreativo de Huelva tome cartas en el asunto y ofrezca explicaciones sobre un bochorno que ha empañado, más si cabe, el debut del equipo en casa.