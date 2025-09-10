El runrún: Más Leña para Huelva

El runrún, nunca mejor dicho, que corría por el centro de Huelva se confirmó. La cervecería Leña llevó a cabo la apertura de su nuevo local en la capital el pasado lunes y sigue consolidando su presencia en el mapa hostelero onubense. Además, el lugar elegido no es uno cualquiera, ya que se ubica en el número 9 del Paseo de Santa Fe, ocupando el espacio del que fuera durante años un clásico de la zona, Casa Lalo. Un relevo en un punto estratégico que estamos seguros atraerá a la clientela fiel de la marca desde su inauguración.

Con esta apertura, el grupo suma ya cuatro establecimientos en la provincia. A su conocido local de la céntrica Plaza Niña en Huelva, se une ahora este del Paseo de Santa Fe. Estos dos locales en la capital se complementan con su importante presencia en Punta Umbría, donde cuentan con dos cervecerías más: una en la popular calle Ancha y otra en la Avenida de la Ría.

La filosofía de Leña, basada en un ambiente desenfadado, una carta que combina tapas tradicionales con propuestas más actuales –¡y que no falte la cerveza bien fría!–, parece haber encontrado la fórmula del éxito. Ahora, al tomar el testigo de un negocio con solera en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad podremos comprobar si la leña arde con la misma fuerza en su nuevo hogar.