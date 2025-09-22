El runrún: Baños 'estropeados' durante la Magna Mariana de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva dio este lunes la cifra de personas que estuvieron presentes en la ciudad para seguir de cerca la procesión Magna Mariana. Más de 100.000 personas, una cantidad sin precedentes para una única jornada, un número histórico, como lo fueron también otras muchas cosas ese día, como los sentimientos, las emociones, el orgullo y la manifestación más popular de fervor mariano.

Lógicamente tanta cantidad de personas supone una demanda elevada de servicios, como los de seguridad y sanidad, además de los de comer y beber, aunque los hosteleros ya han dicho que han perdido un 20% de negocio con respecto a un sábado normal por las restricciones, como la prohibición de instalar terrazas, obligadas por el dispositivo de seguridad.

Complementario a las necesidades mencionadas más arriba, está la consecuencia siguiente, la de ir al baño, un tema que parece que ha traído polémica a tenor de las quejas de no pocas personas por las redes sociales.

Ya sabemos que siempre que hay procesiones hay quien se queja, especialmente personas residentes en el centro, de que no puede sacar el coche y hay problemas para entrar o salir de su vivienda incluso a pie, además del ruido y la suciedad. Pero esas criticas habituales se han quedado empequeñecidas con respecto a la del baño.

La organización de la Magna Mariana, integrada por el Ayuntamiento de Huelva, el Consejo de Hermandades, ya informó de que se habilitarían baños públicos en la Casa Colón y otros puntos de la ciudad. Es posible que no fueran suficientes o que muchas personas no se enteraran. No obstante, quienes fueron clientes de los bares en algún momento de la jornada pretenderían hacer uso de los baños y no pudieron porque en algunos casos al menos, no sabemos si muchos, les decían que los servicios estaban estropeados.

A través de las redes sociales un hombre decía irónicamente que «hoy tenéis trabajo los fontaneros en Huelva capital. Tenéis que arreglar casi todos los WC de los bares y restaurantes, porque estaban todos averiados». Dudaba de que realmente estuvieran estropeados y dejó caer que igual es que no los querían limpiar ante tanta afluencia de clientes y sugirió que deberían contratar personal específico para atender a la limpieza en días así.

Desde Bareca, su presidente, Rafael Acevedo, señaló a Huelva24, que no tenía constancia de esta situación e indicó que es el Ayuntamiento quien debe tener en cuenta en un evento como éste que haya más servicios de los habituales. No obstante, indicó que los hosteleros deben tener el baño disponible para que los usen los clientes.

También expuso, por la experiencia de lo que ocurre en Semana Santa muchas veces, que «de tanto y mal uso, los baños se atascan y estropean, porque la gente no tira el papel higiénico a la papelera, sino al inodoro y éste se atasca».

Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, habría que hacer autocrítica por todas las partes.