El runrún: Quieren que Pilar Miranda sea como Gabriel Cruz

El Recreativo de Huelva certificará este fin de semana su descenso a la Segunda RFEF. Aunque al aficionado albiazul desde hace tiempo le preocupa bastante más la situación institucional que la deportiva, y en ese aspecto la cosa, como lleva sucediendo ya muchos años, no pinta nada bien pese al supuesto cambio de dueño acaecido en el Decano hace algunas semanas.

Y decimos supuesto porque en el Consejo Superior de Deportes (CSD) no les consta que haya todavía un acuerdo de compraventa de las acciones del club onubense entre Gildoy (Pablo Comas) y Capital Partners (Adrián Fernández).

El nuevo presidente del Recre les comentó el pasado martes a los peñistas del Decano en una reunión que lo tiene todo bajo control y que no va a haber problemas para que la venta del club se cierre de manera inminente. También les dijo que no se preocuparan con los casi dos millones de euros de deuda con Hacienda que la entidad albiazul tendría que haber abonado en abril y que ahora pretende fraccionar para pagar esa cantidad en cómodos plazos.

El caso es que la incertidumbre sigue rodeando al recreativismo, que no quieren revivir fantasmas pasados de la 'era Comas'. Ahora ya el Ayuntamiento de Huelva no es el dueño, pero aún conserva el 23% de las acciones del club, de ahí que en la reunión con las peñas del martes estuviera el consejero de Huelva Deporte dentro del Decano, Antonio Manuel Carrasco, ejemplificando que hay 'buen rollo' entre los nuevos dueños del Recre y el consistorio.

Las peñas también han solicitado una reunión con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, pero por ahora les han comentando que no tiene un hueco en su agenda actualmente y que tratará de buscarlo en las próximas semanas. Quieren hacerles llegar su preocupación por el futuro institucional del Decano para que no se ponga de perfil y trate, hasta donde pueda porque ya no es la dueña sino que el club es privado y no público, de apretarle las tuercas a Adrián Fernández y los nuevos inversores para que no dejen caer al Recre.

Francisco Muñoz

Por ahora el que ha mostrado su disponibilidad para hablar con los peñistas es Francisco Muñoz, segundo teniente de alcalde y responsable de la concejalía de Economía, Hacienda y Patrimonio. Es una persona lógicamente más que autorizada para hablar del Recre, ya que conoce todas sus interioridades.

Pero los peñistas quieren que la máxima autoridad de la capital onubense, es decir, la alcaldesa, esté también presente en esa futura reunión, y además recuerdan que en su momento Gabriel Cruz, cuando fue alcalde de Huelva, sí que se reunió en múltiples ocasiones con la Federación de Peñas para abordar asuntos de máxima importancia en torno al Decano y para tratar de lanzar mensajes de tranquilidad y de calmar la tensión en torno al club.